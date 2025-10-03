橋本将生主演『ひと夏の共犯者』今夜スタート！ 危険で切ない逃避行ラブサスペンスが開幕
橋本将生（timelesz）が主演を務めるドラマ『ひと夏の共犯者』（テレビ東京系／毎週金曜24時12分）が今夜スタート。“幻の愛”に溺れた男が堕ちていく、危険で切ない逃避行ラブサスペンスが開幕する。
【写真】ドラマ『ひと夏の共犯者』第1話より
原作は、テレ東とアミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画。「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…」。大学生の主人公・岩井巧巳（橋本）が、推しのアイドル・片桐澪（恒松祐里）との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中にはもう一つの人格「眞希」がいることに気が付く。巧巳は裏の顔である眞希に引かれるようになり、彼女のために全てをささげ“共犯”となる道を選ぶ。「最愛の推し」を守るため、自分の手を汚しながらも落ちていく男の逃避行ラブサスペンスを連続ドラマ化する。
■第1話あらすじ
大学3年生の巧巳は、アイドルグループAMELのMIOこと片桐澪を推していた。しかし、人気ミュージシャン・海斗との熱愛報道を知り、ショックを受けた心の傷を癒やすために訪れた田舎で、偶然にも雨に濡れた傷だらけの澪と出会う。
「しばらくここに置いてください」と懇願する澪を受け入れ、夢にまで見た推しのアイドルとの共同生活が始まる。しかし、「熱愛報道のあった海斗が死亡した」というニュースが報じられ、「彼女は殺人犯かもしれない」という疑念が湧いてくる。
信じたいのに、疑わずにいられない。“幻の愛”に溺れた男が堕ちていく、危険で切ない逃避行ラブサスペンスが開幕する。
ドラマ24『ひと夏の共犯者』は、テレビ東京系にて10月3日より毎週金曜24時12分放送。BSテレ東にて10月7日より毎週火曜24時放送。
