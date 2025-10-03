天羽希純、いつも以上に“攻めた”セクシーグラビア お気に入りは「目隠し手錠です！」
アイドルグループ#2i2の天羽希純が、1日発売の『DLOCE』（白夜書房）の表紙を飾った。
【写真】妖艶な表情とダイナマイトボディ！攻めたグラビアを披露した天羽希純
天羽は「DOLCEさんでの初表紙ということですごく緊張もしたのですが現場はすごくあたたかく、伸び伸びと笑いながら撮影させていただきました！表紙も告知段階からすごく好評で可愛いやセクシーなどコメントももらえて楽しみです！普段とは違ったランジェリーの衣装もあったりいつも以上に“攻めた”撮影だったので本誌を見ていただいた皆さんからの反応が楽しみです！」とコメント。
撮影のテーマについて「今回は大人っぽいです！フェチ系満載で、好きな方も多いのではないのかな？と思います。セクシーでラグジュアリーホテルで撮影したのですが衣装もその雰囲気にぴったりで気持ちがすごく入りました！目隠しや手錠のシーンもあって、セクシーだけどオシャレなのが見どころです！普段なかなかないシチュエーションが多めだったので表情も色んなのに挑戦しました！」とアピールした。
お気に入りのカットについては「やっぱり目隠し手錠です！一見Sの女王さまみたいな衣装なのですが、目隠しや手錠でM……？となるどっちつかずな世界観が撮影していて楽しかったです！なかなかこういうシチュエーションはないので新鮮でした！他にもジャケットのなかがランジェリーという衣装もあったのですがそれも大胆で緊張しました！ジャケットが似合ってるとスタッフさんから好評だったので、秋服はジャケット着てみたいと思います！」と明かした。
その上で「いつも応援ありがとうございます！1ヶ月お休みをいただいているにも関わらず、私の発信する情報を楽しみにしてくださっていたり、待っていてくださる方がいること、本当に幸せです。またこうして表紙もさせていただけて、今いる環境に本当に感謝しています」と呼びかけている。
【写真】妖艶な表情とダイナマイトボディ！攻めたグラビアを披露した天羽希純
天羽は「DOLCEさんでの初表紙ということですごく緊張もしたのですが現場はすごくあたたかく、伸び伸びと笑いながら撮影させていただきました！表紙も告知段階からすごく好評で可愛いやセクシーなどコメントももらえて楽しみです！普段とは違ったランジェリーの衣装もあったりいつも以上に“攻めた”撮影だったので本誌を見ていただいた皆さんからの反応が楽しみです！」とコメント。
お気に入りのカットについては「やっぱり目隠し手錠です！一見Sの女王さまみたいな衣装なのですが、目隠しや手錠でM……？となるどっちつかずな世界観が撮影していて楽しかったです！なかなかこういうシチュエーションはないので新鮮でした！他にもジャケットのなかがランジェリーという衣装もあったのですがそれも大胆で緊張しました！ジャケットが似合ってるとスタッフさんから好評だったので、秋服はジャケット着てみたいと思います！」と明かした。
その上で「いつも応援ありがとうございます！1ヶ月お休みをいただいているにも関わらず、私の発信する情報を楽しみにしてくださっていたり、待っていてくださる方がいること、本当に幸せです。またこうして表紙もさせていただけて、今いる環境に本当に感謝しています」と呼びかけている。