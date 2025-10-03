おでんがピンチに…ダイコンが高騰、猛暑で“小型化”　卵も卸売価格が上昇　“規格外品”を安く仕入れて格安販売の店も

気温が下がると恋しくなる｢おでん｣。

その主役であるダイコンが“小型化”する異変に見舞われている。

「大きいのが出てこない」

取材班が向かったのは、東京･品川区の戸越銀座商店街。

朝晩の肌寒さが身にしみる秋を迎えた今、老舗のおでん専門店で一番人気のネタといえば、出汁がたっぷり染みこんだ“ダイコン”に他ならない。

お客からは…「味がしみていてすごくおいしい」「おでんはだいこんが好き」「きょうは少し暑いが、朝は寒かったので（おでんに）いいかなっと」。

これからさらに寒くなる冬に向け、おでんの売上アップが見込めるはずだが、店からは悲鳴が上がっていた。

後藤蒲鉾店 後藤直美さん：

やっぱり（だいこん価格は）下がってほしい。冬だいこんはおいしいので。ちょっと泣きながらという感じ。

東京でのダイコンの卸売価格を見ると、8月下旬には1キロあたり135円だったが、わずか1ヶ月ほどで158円にまで上昇していた。

取材した店で聞くと、以前は1本200円程だった仕入れ値が、先週にはその2倍の400円程に跳ね上がったという。

加えて、ダイコンは猛暑などの影響で例年より“小ぶり”だという。

後藤蒲鉾店 後藤直美さん：

だいこんは小ぶり。大きいのが出てこない。やっぱりいきなり小さくなると、お客さんも｢えっ｣という感じで（驚く）。

ダイコンだけではない。

値上げの波は、同じくおでんに欠かせない“たまご”にも及んでいた。

東京での鶏卵の卸売価格は2024年と比べ、1キロで50円ほど高くなっている。

規格外品を安く仕入れ、格安で販売

そんな値上がりの中、“ダイコン”と“たまご”をお得に買おうと多くの客が集まる店があった。

神奈川・大和市にある青果店では、ダイコンが2024年の2倍近くに値上がり…にも関わらず、なぜかダイコンが飛ぶように売れていた。

利用客からは…「安い」「安いなと思う」「煮物にするかもしれないが、おろしに使う」「これ130円。少し傷ついてるが全然平気。すぐ使うので」

この店は、フードロスを防ぐため、色や形が悪い規格外品を安く仕入れ、格安で販売している。

正規品のダイコンMサイズで180円（税抜き）だが…規格外品のLサイズで130円（税抜き）。

大きいダイコンの方が50円も安く手に入るという、“逆転現象”が起きていた。

もったいない屋・蛭田直樹さん：

皮をむけば全然平気。かなりお得だと思う。通常だったらダイコンLで230円〜250円くらいになる。

さらに店では、購入価格に応じてたまごが割り引きされる赤字覚悟の“特別セール”も行っていて、ダブルでお得。

店の担当者によると、だいこんとたまごの価格はしばらく高止まりが続く見通しだという。

秋の食卓に押し寄せる値上げの波に、もれるのはため息ばかり…。

（「イット！」10月2日放送より）