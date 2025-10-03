Snow Man佐久間大介、主演映画『スペシャルズ』特報＆ティザー公開 “殺し屋”チームが本気でダンス
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、初単独主演を務める映画『スペシャルズ』（2026年春公開）特報＆ティザービジュアルが解禁された。
【動画】佐久間大介“殺し屋を”がアクション→ダンス挑戦!?予告公開
『ミッドナイトスワン』の内田英治原案・脚本・監督による完全オリジナル作品。佐久間と内田監督とは、『マッチング』以来の再タッグ。共演には、椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志らがそろう。
今作は年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、とある超高額報酬の任務を受けるが、そのターゲットの”くせ者”排除の唯一の方法は、まさかのダンス大会の優勝。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロな凸凹即席チームが本気のダンスに挑む（!?）といった、先の読めないオリジナルならではのストーリーを展開していく。
ティザービジュアルは、「殺し屋がダンス!?」の文字と共に、ミラーボールがのぞくきらびやかなダンス会場の幕の間からピンスポットを浴びて客席を見つめる面々。ダンス披露を前に緊張しているのか、自信に満ちあふれた表情なのか、はたまたターゲットを見定めているのか。一体どんな結末が待ち構えているのか。
合わせて解禁された特報では、ド派手なカーチェイスに華麗なガンアクションとアクションに次ぐアクションから始まり、いかにも深刻な様子で集められた殺し屋を前に熊城（椎名）からの依頼は“ダンスチームの結成”という想像の斜め上を行く仕事だった。
報酬1億円のために、ダンスに挑戦する5人を指導するのは、まさかの可憐な少女。壮絶な銃撃戦の数々に「裏切ったら殺す」と物騒な言葉が飛び出すも一転、クールにスーツを着こなしノリノリな5人の姿も。ダンス大会本番、白スーツのシルエットが浮かび上がり、ダイヤ（佐久間）の「さあ、仕事だ」を合図に歩みだす5人。ダンスも一流かと思いきや、『スペシャルズ』のタイトルロゴの後には、まったく踊れてない5人の姿が。ドキドキ・ワクワクな映像に仕上がっている。
