「はまだあぁ!!」劇団ひとり怒号→浜田雅功大爆笑 体力測定にまさかのビリビリ装置「ごぶごぶじゃない」
4日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）は、「芸術の秋・スポーツの秋・行楽の秋・食欲の秋…“秋の大阪おでかけスポット巡り”90分SP」と題し、お笑い芸人の劇団ひとりと浜田雅功がロケを行う。
【動画】「はまだあぁ!!」劇団ひとりの怒号に大爆笑する浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、4年ぶりの登場となるひとり。前回出演時はコロナ禍でロケに行けず、今回大阪でロケができることにひとりは「ちゃんとしたごぶごぶに出られるのがずっと楽しみだったんですよ」と大興奮で話す。
最初に2人が向かったのは梅田にある「陶芸教室ゆう工房」。藍染にハマっているひとりの「浜田にも染め物を体験してほしい」との希望で、Tシャツの染め物体験をすることに。Tシャツを輪ゴムで縛り、染料につけることで模様を作ることができる「絞り染め」を2人で体験し、「うれしいな、浜田さんと染め物できるなんて」とひとりはご満悦の様子。それぞれの完成したTシャツを見て「めちゃくちゃ良いやん」と褒め合う2人。なんと、この2人の作品が視聴者プレゼントに。
次に2人が向かったのは朝潮橋にある「Asueアリーナ大阪」。最近健康を気にしてお酒もタバコもやめたというひとりは現在の健康を知りたいと言う。そこで「スポーツの秋」にちなみ、2人は体力測定に臨む。準備体操を終え、いざ測定となったところでビリビリ装置を付けられるひとり。測定結果が実年齢の平均数値より悪かった場合、ひとりに電流が流れるというシステムとのこと。「なんで僕だけなんですか？ごぶごぶじゃないんですね」と不満を漏らしつつ渋々了承するが、ガチ涙を流す展開に…。
予告映像では、ビリビリ装置を付けられたひとりが「はまだあぁ!!やめろお！」と迫真の表情で怒号。そんなひとりを見て、浜田は爆笑している。
