プロ野球・阪神は2日、シーズン最終戦を迎えました。快勝を収めた試合後には、今季限りでの引退を発表している原口文仁選手の引退セレモニーも行われました。

原口選手は2009年ドラフト6位で阪神に入団。16年にプロデビューを果たしました。19年には大腸がんが判明するも、治療を行いながらプレーを継続。24年には完治を発表しました。昨オフにはFA権を行使するも残留。プロ16年目となる今季、引退を発表しました。

原口選手はグラウンドに置かれたマイクの前に立つと、しっかり前を向いて言葉をつむぎます。

「小学4年生から野球を始め、小・中・高と縦じまのユニフォームを着ました。やはり縦じまとの縁は深く、阪神タイガースで16年、今シーズンをもって現役を引退します」という言葉から、これまでを振り返った原口選手。「沢山ケガもしました。悔しい思いもしました。それでも、大きな目標があったので心が折れることは一度もありませんでした。金本さん、掛布さんに1軍の舞台に押し上げていただき、野球人の聖地・甲子園でプレーできる喜びあの日の興奮した気持ちは今でも忘れません」と本拠地・甲子園で戦った思いについても語りました。

さらに応援歌をつくってくれた応援団、日々声援を送ってくれるファン、周囲への感謝も口にした原口選手。

挨拶の最後には「今シーズンはまだ道半ばです。CS、日本シリーズと続きます。その戦力となれるよう僕も最後の最後までやり抜きます。その日までよろしくお願いします」と語り、甲子園に集まったファンからは期待をこめた大歓声。続けて「タイガースファンは世界一です。幸せな野球人生を最高の時間をありがとうございました」と笑顔を見せました。