同志社大学設立を支援した会津藩士・山本覚馬。幕末のジャンヌ・ダルク新島八重の兄が動乱の時代に消息を立つまで

元会津藩士・山本覚馬（かくま）。



NHK大河ドラマ『八重の桜』で主人公・山本八重（のちの新島八重）の兄だ。



その山本覚馬は、八重の夫であり、現在の同志社大学を設立した新島襄（じょう）の義理の兄となる。そして覚馬自身も、同志社設立に大きな役割を果たしたという。



しかし、幕末の覚馬は、砲術家・佐久間象山に入門し師と仰いでいた。その象山が殺されたのち、京都で長州藩と会津・薩摩藩が衝突。その戦いのなかで覚馬の視力は低下していく…。





京都で起こった武力衝突

覚馬の運命が変わろうとしていたエピソードを、歴史作家・河合敦さん著書『侍は「幕末・明治」をどう生きたのか』（扶桑社）から一部抜粋・再編集して紹介する。

象山が殺されて一週間後、ついに京都で長州藩と会津・薩摩軍が武力衝突する。この戦いで覚馬も出陣、鷹司（たかつかさ）邸に逃げ込んだ長州兵を撃退すべく、塀の角を狙って六斤砲を続けざまに撃ち込ませて破壊した。

ここから会津藩をはじめ、諸藩の兵が突入、邸内の長州勢を瓦解させたのである。翌日、覚馬や新選組は天王山に籠もった真木和泉（まきいずみ）ら十数名を討つべく、会津・桑名・彦根・郡山藩兵とともに現地へ向かった。

新選組が先鋒として天王山へ登ったが、リーダーの真木は、近藤勇の姿をみとめると、大胆にも姿を現して名を名乗ったという。近藤もこれに応じて名乗りを上げた。すると真木は、詩を吟じた後、部下に命じて一斉射撃をお見舞いしたので、新選組はたじたじとなって退却した。

かわって覚馬が銃隊を率いて攻撃を展開、これに長州軍がひるむと、諸藩がいっせいに前進を開始した。もはやかなわぬと見た真木は自害して果てた。

この覚馬の奮迅の活躍によって、会津藩は大砲や洋式銃の威力を知り、覚馬を公用人に抜擢するとともに、会津藩の洋式軍への転換をすすめた。覚馬は勇躍し、丸太町橋東詰の畑を購入して練兵場をつくり、そこで毎日のように訓練をおこなわせたのである。

急速に低下していく覚馬の視力

公用人となった覚馬は、新選組を統括する立場となり、近藤や土方と親しく交わるようになった。

ただ、この頃の覚馬の視力は急速に低下しつつあった。禁門の変の砲撃戦で目を痛めたという説もあるが、緑内障などの眼病の可能性が高い。

長崎に出向いて医師に診察してもらったところ、改善の見込みはなく、まもなく失明すると宣告されたという話もある。さらに悲劇だったのは、脊髄を痛めて歩行が困難になってしまったことだ。

こうして覚馬が病や障害と格闘している2年の間、政局は激動していった。幕府は第二次長州征討に失敗、倒幕運動が高まると、将軍慶喜は大政奉還を朝廷に建白。幕府は形式上、消滅することになった。

すると慶応3年12月9日、薩摩藩など数藩による朝廷内のクーデターがおこり、王政復古の大号令が出され新政府が樹立され、同夜の小御所会議で慶喜に対する辞官納地（内大臣の辞職と領地の返上）が決定した。

会津藩は激高するが、慶喜は静かに二条城から退去して大坂城に移り、事態を静観した。ところが江戸で佐幕派が薩摩藩邸を焼き打ちすると、大坂城の兵が騒ぎはじめ、慶喜はこれを抑えきれなくなり、京都への進撃を容認した。

こうして会津・桑名藩を主力とする旧幕府軍は、翌慶応4年1月3日、鳥羽口と伏見口で薩長ら新政府軍と衝突した。旧幕府側1万5000に対し、新政府軍は5000程度だったが、旧幕府軍が劣勢に立っていた。

翌日、朝廷は、仁和寺宮（にんなじのみや）を征討大将軍に任じ、薩長軍に錦の御旗を授けた。この瞬間、旧幕府軍は賊軍となり、中立を標榜していた諸藩が続々と薩長側に加わり、鳥羽・伏見の戦いは、旧幕府軍の敗北に終わった。

混乱のなか、消息を絶った

この大混乱のなか、山本覚馬は、消息を絶ったのである。会津の山本家では、覚馬は新政府軍に捕らえられ、処刑されたという悲報がもたらされた。

さらに、覚馬と八重には弟の三郎がいたが、この戦いで銃弾に倒れ、大坂から江戸に引き上げてきてまもなく息を引き取ったという一報が入った。まだ20歳の若さであった。山本家には、亡くなった三郎の遺髪と形見の服が届けられた。

戦後、徳川家は早々に恭順の姿勢を見せ、四月半ばに江戸城を無血で開城した。いっぽう新政府は、幕末に勤皇派を取り締まってきた会津藩を朝敵と認定、征討することを決めた。

会津藩が謝罪しても、その方針は変わらなかった。そこで会津側でも抵抗することに決め、奥羽越（おううえつ）列藩同盟とともに新政府軍に抗戦した。

しかし7月下旬から次々と同盟側は新政府に降伏していき、ついに新政府軍が会津領に侵攻、8月23日に会津城下に入ってきた。

会津にいた妹・八重は…

八重は、黒髪をばっさりと切り捨て、弟の形見の服や刀を身につけ、白鉢巻きに白襷をかけ、元込式七連発のスペンサー銃を持ち、弾を百発装填したガンベルトを身体に巻き付けて、両親と覚馬の妻・うらと若松城へ入った。24歳の初秋であった。

八重は、次々と敵を狙撃していった。だが、多勢に無勢で、城は一月間、持ちこたえたものの、松平容保はついに降伏を決意、9月21日に藩士たちにその決定を伝え、22日、鶴ヶ城に大きな白旗を掲げさせた。

会津藩は領地を没収されたが、明治3年1月に再興が許された。が、28万石の大藩はたった3万石に削減され、領地として陸奥や蝦夷地の荒野をあてがわれた。

入植した藩士らは藩名を斗南（となみ）と改めて新地で生きようとしたが、貧困と飢えにさいなまれ、廃藩置県後、多くがその土地を離れていった。

河合敦

歴史作家、多摩大学客員教授、早稲田大学非常勤講師。『殿様は「明治」をどう生きたのか』シリーズ、『逆転した日本史』（扶桑社）、『戦国武将臨終図巻 生き様死に様プロファイル』（徳間書店）、『1話3分7日でシン常識人 オモシロ日本史』（JTBパブリッシング）など著書多数。初の小説『窮鼠の一矢』（新泉社）を2017年に上梓。