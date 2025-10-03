手術をした1歳の女の子が、2週間ぶりに犬と再会したら…あまりにも尊い「感動のおかえりなさい」に涙が止まらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で9万7000回再生を突破し、「嬉しさMAXだね」「うるっとした」といったコメントが寄せられています。

【動画：手術をした1歳の女の子→2週間ぶりに『犬と再会した』結果…あまりにも尊い『感動のおかえりなさい』】

2週間ぶりの再会

Instagramアカウント「mukushishizuka」に投稿されたのは、手術をした1歳の女の子「まこ」ちゃんが、フレンチブルドッグの「ぶう」ちゃんと再会した時の様子。まこちゃんは入院もしていて、ぶうちゃんに会ったのは2週間ぶりだったのだそう。

壁に貼られた飾りが気になる様子ですが、まこちゃんは「ぶう～」と駆け寄っていきます。ぬいぐるみで遊んでもらっているぶうちゃんは、スマイル全開でとっても嬉しそう。

全力の「おかえりなさい」

嬉しさのあまり、全力ではしゃいでいる様子のぶうちゃん。しばらくの間、おもちゃで遊び始めたまこちゃんのそばから全く離れようとしなかったんだとか。

ママ曰く、まこちゃんの入院中には「ぶうもたくさん我慢したもんね」とのこと。会えなかった2週間の隙間を埋めるように、まこちゃんの周りをついて歩くぶうちゃん。全力の「おかえりなさい」に、涙が出てしまいます…。

今日からはずっと一緒

遊んでいるまこちゃんのお顔に、ぶうちゃんは愛おしそうに自分のお顔を近付けて歓迎しているよう。今日からまた毎日一緒に過ごせる幸せを、存分に噛み締めているようにも見えます。

ソファに座ったまこちゃんの元に、ぴょんっとやってきたぶうちゃん。再会がとっても嬉しそうな2人の、幸せいっぱいの毎日が続くよう祈るばかりです。

投稿には「嬉しさMAXだね」「うるっとした」「2人ともお疲れさま」「2人ともかわいすぎます」「いい笑顔」「感動の再会」といったコメントが寄せられています。

ぶうちゃんとまこちゃんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「mukushishizuka」でチェックすることができます。

