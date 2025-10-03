歩かなくなってしまったわんこの驚きの行動が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万6000回再生を突破し、「甘える作戦だったんじゃ…」「徐々に暗くなってて草」「お散歩楽しすぎて不動柴化しちゃったのかな？」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：家族から『犬が動かない』とLINE→日が落ちていたので、迎えに行った瞬間…予想と違う『まさかの光景』】

家族から『犬が動かない』とLINE

TikTokアカウント「komugi_5_0114」の投稿主さんの家には、柴犬の『こむぎ』ちゃんというわんこがいます。この日、こむぎちゃんは、別の家族とお散歩に出かけていたそう。そんなこむぎちゃんの姿を、家族がLINEで報告してくれたといいますが…。

LINEが来たのは、18時過ぎ。そこには、地面に伏せてまったく動かなくなってしまったこむぎちゃんの姿が映されていました。そのあとも続々と写真が届きますが、こむぎちゃんは微動だにしない様子だったといいます。時間は19時30分となり、背景の空は真っ暗になってしまったのでした。

甘える作戦だったのかも…♡

すっかり暗くなってしまったため、投稿主さんは急いでこむぎちゃんを迎えに行ったそうです。お散歩コースを歩いていると、暗闇の中にこむぎちゃんの姿がありました。「おまたせ！」と近寄ると、こむぎちゃんは大喜びで駆け寄ってきたといいます。

約1時間半もの間、ただただじっと投稿主さんを待ち続けていたこむぎちゃん。満面の笑みで投稿主さんに飛びつく姿から、深い愛が伝わります…。

長すぎる「拒否柴」にクスッと笑ってしまいますが、もしかすると、こむぎちゃんが投稿主さんに甘えるための作戦だったのかもしれませんね。

投稿主さんのことが大好きすぎるわんこの姿は、多くの人に笑いと癒しを届けたのでした。こむぎちゃん、大好きな人に迎えに来てもらってよかったですね！

投稿主さんの素敵なところ

投稿主さんの家には、『りりぃ』ちゃんというビーグルさんもいます。別の日の投稿では、りりぃちゃんと投稿主さんが遊ぶ光景も紹介されました。まるで小さな子供を相手にしているように、ワシャワシャとりりぃちゃんをなでる投稿主さん…。

豪快で無邪気な遊び方は、犬心をガッシリと掴むようです。こむぎちゃんもりりぃちゃんも、投稿主さんのこんなところが大好きなのでしょうね。

TikTokアカウント「komugi_5_0114」には、こむぎちゃん＆りりぃちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。ご家族とのホッコリする一幕も…♪癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

