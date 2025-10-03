

10年以上の浪人を経験している方の多くは、浪人という決断自体は後悔していないというのです（写真：Fast&Slow / PIXTA）

浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？

10浪しても大学に行く価値はあるか？

「10浪しても大学に行く価値はあるか」

皆さんはこうした質問をされたとき、どう思われますか。

きっと、アンケートを取ろうものなら、8〜9割の人が否定的な回答をするのではないかと思います。浪人には一般的には否定的な意見が多いと思います。多くの年数を受験勉強に捧げた“多浪”であればなおさらでしょう。

「結婚できなくなる」「人格が歪む」「就職できない」など、さまざまな否定的な意見が寄せられるのではないでしょうか。

ですが、否定的な印象を持つ多くの人は、実際に10年を超える浪人を経験した人には、会ったことがなく、話を聞いたことがないのではないかと思います。

私は今までに100人以上の浪人経験者に会い、お話を伺ってきましたが、実際に10年以上の浪人を経験している方の多くは、浪人という決断自体は、後悔していないというのです。

株式会社カルぺ・ディエムが浪人経験者を対象にとったデータにも、「81％の人は浪人を後悔していない」という結果があります。

否定的に見られ、近年さらに回避傾向が高まっている浪人ですが、そんなに浪人は悪いことなのでしょうか。経験した本人たちは、何かしら得るものがあったのではないでしょうか。それを知るためにも、実際に10浪を超える3人の“大型浪人”の事例を紹介していきたいと思います。

10浪で東大理1に合格

最初に紹介するのは、10浪で東京大学の理科1類に合格した男性です。

彼は、大阪府で高卒の両親のもと生まれますが、小学校3年生のときに父親がギャンブルで作った借金が理由で両親が離婚し、義父と再婚するまでの5〜6年間は女手一つで育ててもらいます。

「ハングリー精神を持て」と育てられた彼は、同世代に比べて発達が遅く、小学3年生のときの成績は、35人中ビリから2〜3番目。

背も低く、不器用であることをなじられて、いじめられていた彼は、珠算塾に入ったことがきっかけで勉強に力を入れるようになり、中学に入ってからは人の何倍もの時間を使って勉強に打ち込みました。

地方の私立進学校に合格してからも、ほぼ3年間を学校の図書館で勉強し続けて、理系クラスで20/200番に入るも、センター試験で失敗し、周囲に無謀と言われた東大理1を受験するも落ちてしまいました。

「世の中では、1年に東大に3000人受かっている。そんなにできている人が同世代にいるので、挫折したくなかった」

そう語る彼は、猛勉強を続け、1浪目も東大に出願するも失敗。2浪目からは仮面浪人をはじめ、大学4年生になる5浪目までに3回受験するも、すべて東大不合格に終わりました。

しかし、社会に出てからも挑戦を続け、ついに10浪で東大に合格します。

将来に希望が見えた

「合格して嬉しいと感じるよりは、将来に希望が見えました。『やればできるんだな』と思えるようになり、自分の意思で、自分の信念に基づいて行動できるようになりました」

浪人してよかったことを「成功体験が自信になった」と語る彼は、浪人を通して、人生を生きていく上で必要な確かな自己肯定感を育んだように思えました。

夢だった“関関同立”に12浪で合格

次に紹介するのは、12浪で関西学院大学に合格した男性です。

関西の難関私大群、「関関同立」への進学を目指していた彼は、2浪で合格が叶わず、一度追手門学院大学に進学します。しかし、関関同立に行くのを諦めきれなかった彼は予備校のテキストを下宿先に持っていき、参考書を買ったり、模試を受けたりして仮面浪人をしていました。

やる気になっては心が折れて、を繰り返していた彼は、大学3年生になる頃にはほぼ大学にも行けなくなり、4年生のときには大学を退学して岡山に戻ることになります。

勉強を続けながらも、働かないと生きていけないために書店でパートタイム勤務を始めた当時24歳の彼は「自分は夢に敗れた側の人間だと思っていた」と語ります。

「毎年、春になって進学する学生を見る度、『自分はこの人たちみたいになれなかった』と気が滅入りました」

それでも、漫画『ドラゴン桜』とアイドル「モーニング娘。」に生きる元気をもらっていた彼は、『ドラゴン桜』の作中に小学校の勉強に戻る重要性を説く場面があったことがきっかけで、自分もそれを真似してみようと思い、3年間、図書館でアルファベットや動詞について書いてある本や、算数の本などを読んで勉強を続けました。

10浪目には、ネットを通してやりとりを続けていた「モーニング娘。」のコンサート会場で会った方が脳性麻痺を持っている方だったために、臨床心理の勉強をしたいと思い「大学に行く」ことへの目的意識が確固たるものへと変わります。

11浪目、約10年ぶりに予備校に戻った彼は、10年間到達できなかった偏差値50の壁を突破。12浪目には、偏差値を50台後半まで上げ、ついに関西学院大学の人間福祉学部に進学することができ、関関同立に進学するという夢を叶えることができました。障害者の身体の特性や法律、生きづらさなどを熱心に学んだ彼はその後、福祉職の生活支援の仕事に就きました。

今までの人生が報われた

「関西学院大学に合格したとき、今までの人生が報われた気がして、いろんな気持ちがないまぜになった」と語る彼は、浪人してよかったことを「（嫌なことから逃げ続けていた）自分の人生を認められるようになった」と語ります。

「夢を持ち続けられたから頑張れました。ずっと関関同立に行きたいという気持ちが残っていたから、それが原動力になったんです」

浪人を通して、自信を持って目標だった仕事を頑張る彼からは、夢を諦めない大切さを学べました。

19浪で九州大学に合格

最後に紹介する男性は、どこかに進学や就職をせず、アルバイトで生計を立てながら純粋に19浪を経験した方です。

現役での受験を失敗し、家賃1万5000円・4畳半の物件で生活を始めた彼は、「大学に行きたいという夢はあったため」代々木ゼミナールで浪人。しかし、毎年さまざまなアルバイトを続けながら受験を続け、共通一次試験とセンター試験は計20回、東大は2浪目から18回受験しました。

それでも彼はマイペースでのんびり屋さんの性格がよかったためか、メンタルが落ち込んだり、人生が嫌になったりすることもなく浪人生活を続けられました。勉強が嫌いになったことも、1回もないそうです。

「『そんな長い間勉強して、嫌にならないの?』とよく言われました。たしかに毎年、受験に失敗したそのときだけは落ち込んでいましたが、自分の性格的にすぐ気持ちを切り替えられるのがいい点でした」

どんなに失敗しても立ち上がれる

現在は、集団授業の塾で非常勤講師として勤務している彼は、浪人してよかったことについて、「どんなに失敗しても立ち上がれることを生徒たちに伝えられること」と話します。

「私は人がしない経験をいっぱいしてきたのですが、今、好きなことをやって、最低限食べていけるだけの生活ができていますし、浪人時代の経験を子どもたちに伝えられるので、ありがたいなと感じます。子どもたちにも、もし多浪しても、不本意な大学に進んでも、その後自分次第でいくらでもチャンスがあるよ、と伝えています」

浪人の経験で得たことを、教える経験で還元している彼は、人が大きなマイナスだと考える19年の経験を、持ち前の前向きな思考でプラスに捉え、生徒たちに届けることができていました。





（濱井 正吾 ： 教育系ライター）