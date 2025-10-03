「口がすべった感」を表現するための言葉──阿部公彦さんによる、夏目漱石への再入門『吾輩は猫である』 #5【ＮＨＫ別冊100分de名著】

阿部公彦さんによる作家・夏目漱石への再入門 #5

近代日本を代表する作家・夏目漱石。誰もが知るその作品の数々とともに、妻子を持つ家庭人、こだわりある趣味人、教師、読書家、勉強家、漢詩を書く人、弟子を持つ「先生」、学者、といったように、様々な顔を持っていたことも知られています。



『別冊ＮＨＫ１００分de名著 集中講義 夏目漱石』では、文学研究者・阿部公彦さんが多面的な漱石とその作品についてまわる漱石の心身の「葛藤」に的を絞って読むことで、一度は読んだことのある漱石作品を、2度3度と味わいつくします。





「胃弱」という口癖

今回は本書より、第1講『吾輩は猫である』の読み解きを全文特別公開します。（第5回／全6回）

「胃弱」という形容はこの後、頻繁に主人公の描写に使われます。そして、そのほぼすべてに否定的なニュアンスがこめられます。

元来この主人は何といって人に勝（すぐ）れて出来る事もないが、何にでもよく手を出したがる。俳句をやってほとゝぎすへ投書をしたり、新体詩を明星へ出したり、間違いだらけの英文をかいたり、時によると弓に凝ったり、謡（うたい）を習ったり、又あるときはヴァイオリンなどをブーブー鳴らしたりするが、気の毒な事には、どれもこれも物になっておらん。その癖やり出すと胃弱の癖にいやに熱心だ。後架（こうか）の中で謡をうたって、近所で後架先生と渾名をつけられているにも関せず一向平気なもので、やはりこれは平の宗盛にて候を繰返している。

ここでもまた、例の「胃弱の癖に」が出てきます。「胃弱」であることと、習い事がなかなかうまくならないことには相関関係があるのでしょうか。ところが猫は、まるで「胃弱」が諸悪の根源であるかのように言います。しかも猫は、気をつけないと主人と同じように自分までも「胃弱」になってしまうかもしれないなどと言います。



御馳走を食うよりも寝ていた方が気楽でいい。教師の家にいると猫も教師の様な性質になると見える。要人（ようじん）しないと今に胃弱になるかも知れない。



それだけではありません。次のような一節でも「胃弱」が言及されます。主人は女性に興味があり浮気っぽい性格らしいのですが、そのわりにほとんど女性と縁の無い地味な生活を送っています。その原因のひとつかもしれないものとして、「胃弱」があげられているのです。



そんな浮気な男が何故牡蠣的生涯を送っているのかと云うのは吾輩猫などには到底分らない。或人は失恋の為だとも云うし、或人は胃弱のせいだとも云うし、又或人は金がなくて臆病な性質（たち）だからだとも云う。

こうした例を通して見えるのは、それほど必然性がないところで、比喩や枕のようなものとして「胃弱」が持ち出されていることです。猫に飼い主の「胃弱」がそう簡単にうつるとは思えないし、「牡蠣的生活」の理由が「胃弱」である可能性もありそうにない。どうして『吾輩は猫である』ではこのような出まかせの口調で「胃弱」のことが話題になるのでしょう。まるで口がすべったかのように「胃弱」のことが頻繁に言及されるのです。その答えとしてひとつ言えるのは、猫の語りの全体が、文字通り口がすべったゆえのつぶやきのようなものとして行われているということです。その「口がすべった感」を表現するためにこそ、「胃弱」が使われているのではないか。

世界が先か、言葉が先か

このことについて、もう少し詳しく見てみましょう。冒頭で『吾輩は猫である』はストーリーを要約するのが難しい作品であるということに触れました。事件はあっても、全体を統合するような明瞭なプロットがなく、進行は会話やエピソードの連続から成ります。この作品世界はいったい何を原動力として前に進んでいるのでしょう。もちろんその中心には主人がいますが、彼は自ら何かを企画したり人々を導いたりする行動家ではなく、家にこもってぐずぐずとしている受け身の人間です。そんな人間が来訪者や家族の行動に巻き込まれたり、より大きな流れのなかにとり込まれたりしながら生きているわけです。



そうした風景をひとつの物語へと仕上げているのは、主人や他の人物の視点ではなく猫の語りそのものです。通常の語りでは「関心の的」があって、それを追う形で話が前へと進むことが多いのです。『吾輩は猫である』でも猫の主人が関心の中心に据えられてはいますが、実際には猫の語りは、主人の状態や活動をきちんと後からフォローするというよりも、主人の現実の先に立っているようにさえ思えます。そうした傾向は、たとえば次のような箇所に典型的にあらわれています。

人間の心理程解（げ）し難いものはない。この主人の今の心は怒っているのだか、浮かれているのだか、又は哲人の遺書に一道の慰安を求めつつあるのか、ちっとも分らない。世の中を冷笑しているのか、世の中へ交りたいのだか、くだらぬ事に肝癪（かんしゃく）を起しているのか、物外に超然としているのだかさっぱり見当が付かぬ。猫などはそこへ行くと単純なものだ。食いたければ食い、寐たければ寐る、怒るときは一生懸命に怒り、泣くときは絶体絶命に泣く。第一日記などという無用のものは決してつけない。つける必要がないからである。主人の様に裏表のある人間は日記でも書いて世間に出されない自己の面目を暗室内に発揮する必要があるかも知れないが、我等猫属に至ると行住坐臥が、行屎（こうし）送尿（そうにょう）悉（ことごと）く真正の日記であるから、別段そんな面倒な手数をして、己れの真面目（しんめんもく）を保存するには及ばぬと思う。日記をつけるひまがあるなら椽側に寐ているまでの事さ。

最初の部分からすでに、猫の言葉が先走っている様子が見て取れます。というのも、まず出てくるのは「人間の心理程（ほど）解し難いものはない」という猫の判断だからです。猫はまず決めつけておいてから、そのあとで具体的に「主人の今の心」の分かりづらさのことに話を進めます。つまり、ここでは対象である「人間」や「主人」よりも、まずはそうやって対象について語る猫の視点や口ぶりこそが前に立っているのです。下手をすると「人間」も「主人」も必要ない。いるのは「語る猫」だけかもしれない。いや、そこにはもはや猫すらいらない。あるのは「語り」そのもの。「吾輩は何の必要があってこんな議論をしたか忘れてしまった」といった一節には、語り手すらを置き去りにするような言葉の先走りが感じ取れるでしょう。もはや「人間」も「主人」も「吾輩」すらも、「語り」に従属するサンプルにすぎないのです。



こうやって主導権をとって話を引っ張る語り手の姿勢にあらわれているのは、世界が先にあってそれを言葉が遅れて描写するという感覚ではありません。自然主義的な小説世界では、言葉の向こうに、言葉や観念よりもずっと堅固で揺るがない事物があるように感じられます。しかしここでは違います。先行するのは言葉であり観念なのです。それを補足したり証拠立てたりするものとしての登場人物がいて、出来事が起きて、会話がかわされるという順番なのです。



「胃弱」へのこだわり

「胃弱」はそんな流れのなかで出てきます。上記の箇所に続いて次のような主人の日記の一節が引用され、猫がコメントを付しています。

神田の某亭で晩餐を食う。久し振りで正宗を二三杯飲んだら、今朝は胃の具合が大変いい。胃弱には晩酌が一番だと思う。タカジヤスターゼは無論いかん。誰が何と云っても駄目だ。どうしたって利かないものは利かないのだ。



無暗（むやみ）にタカジヤスターゼを攻撃する。独りで喧嘩をしている様だ。今朝の肝癪がちょっと此処へ尾を出す。人間の日記の本色はこう云う辺に存するのかも知れない。



こんなふうに何かというと「胃弱」のことが話題として登場します。「胃弱」はこの作品のいわばオブセッションであり、惰性の中心とも言えるでしょう。サスペンスや謎よりも、つぶやきが勝手にあふれ出す世界。そこでは、猫がしゃべりたいからしゃべるという、ほとんどそのことだけを原動力として作品が進行していきます。やや冗長な展開と感じられるのもそのため。精緻なプロットや計算された描写よりも、思わず口にしてしまうような、口のすべったような〝口癖〟が氾濫する。しかし、そんななかで調子に乗って言ってしまった突飛で即興風の思いつきが、けっこうおもしろい。精彩を放つ。「胃弱」が繰り返し話題になるのは、「胃弱」そのものが重要なテーマだからではなく、つい「胃弱」について語ってしまうからだと言えます。つい語ってしまうという心のあり方をあらわすものとして「胃弱」があるのです。



しかし、そんな出まかせめいた「胃弱」という語には、同時に、前のセクションでも触れた近代小説ならではの視線が隠れてもいます。派手で豪快で華々しい展開を持つ物語よりも、地味でくすんでおもしろみのない、しかし、人間にとって逃れようのない宿命。一見軽口のようにも感じられる「胃弱」という語の反復が、そうした現実感とつながってもいます。



本書『別冊ＮＨＫ１００分de名著 集中講義 夏目漱石 「文豪」の全身を読みあかす』では、



・第１講 『吾輩は猫である』の「胃弱」

・第２講 『三四郎』と歩行のゆくえ

・第３講 『夢十夜』と不安な眼

・第４講 『道草』とお腹の具合

・第５講 『明暗』の「奥」にあるもの



という全5回の講義を通して、漱石の葛藤に共鳴し、その全身を読みあかしていきます。



■『別冊ＮＨＫ１００分de名著 集中講義 夏目漱石 「文豪」の全身を読みあかす』（阿部公彦 著）より抜粋

■脚注、図版、写真、ルビは権利などの関係上、記事から割愛しております。詳しくは書籍をご覧ください。

※本書における『吾輩は猫である』『三四郎』『夢十夜』『道草』『明暗』の引用は新潮文庫版に拠りますが、読みやすさを考慮して一部ふりがなを補っています。なお、出典には今日的価値観にはそぐわない表現がありますが、文学的価値および原典尊重のため、そのまま掲載しています。



著者

阿部公彦（あべ・まさひこ）

東京大学教授。1966年横浜市生まれ。東京大学文学部卒。同大学修士課程を経て、ケンブリッジ大学で97年に博士号取得（博士論文は Wallace Stevens and the Aesthetic of Boredom「ウォレス・スティーヴンズと退屈の美学」）。現在、東京大学大学院人文社会系研究科・文学部教授。98年、小説「荒れ野に行く」で早稲田文学新人賞受賞、２０１３年、『文学を〈凝視〉する』（岩波書店）でサントリー学芸賞受賞。英米文学研究と文学一般の評論に取り組む。著書に『英詩のわかり方』『英語文章読本』『英語的思考を読む』（以上、研究社）、『小説的思考のススメ』『詩的思考のめざめ』（東京大学出版会）、『名作をいじる』（立東舎）、『英文学教授が教えたがる 名作の英語』（文藝春秋）、『事務に踊る人々』（講談社）などの啓蒙書やエッセイ、『モダンの近似値』『即興文学のつくり方』（以上、松柏社）、『スローモーション考』（南雲堂）、『善意と悪意の英文学史』（東京大学出版会）、『幼さという戦略』（朝日選書）などの専門書があり、翻訳に『フランク・オコナー短編集』、マラマッド『魔法の樽 他十二編』（以上、岩波文庫）などがある。

※すべて刊行時の情報です。

