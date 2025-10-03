¡ÈÊ¿ËÞ¡È¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡×¡¡Å·ºÍ¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÊÉ¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÑ²½µå¤¬Â¿¤¤¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÅê¼ê¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ(C)Getty Images
¡¡¿¿²Á¤ÎÌä¤ï¤ì¤ë1Ç¯¤Ï¡ÖÊ¿ËÞ¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î1Æü¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡×¤³¤È¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤È¤È¤â¤Ëµ¢¹ñ¡£Êì¹ñ¤Î¿ÎÀî¶õ¹Á¤Ç²ñ¸«¤ò¤·¡¢Æü´©»æ¡ØÄ«Á¯ÆüÊó¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Î°µ´¬³Î¿®ÃÆ¡ª ¥ä¥ó¥¡¼¥¹Ê´ºÕÃÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡23Ç¯¥ª¥Õ¤Ë6Ç¯1²¯1300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó169²¯5000Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¸¥¢¿ÍÌî¼êºÇ¹â³Û¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾¡Éé¤Î2Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢º¸¸ª´ØÀá¿°Â»½ý¤Î½¤Éü¼ê½Ñ¤ò¼¹¹Ô¤·¤Æ³«Ëë´Ö¤â¤Ê¤¤5·î¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÎ¥Ã¦¡£Á´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Î²ø²æ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ï¥·¥Ó¥¢¤ÊÉ¾²Á¤ò²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì°Ê¾å¤Îíµ¤¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤Ë¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï150»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.266¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢10ÅðÎÝ¡¢½ÐÎÝÎ¨.327¡¢OPS.734¤òµÏ¿¡£Âç¤¤Ê²ø²æ¤â¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤À®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃÏ¸µ»æ¡ØSan Francisco Chronicle¡Ù¤Ç¤â¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Ê¿ËÞ¡£¼éÈ÷¤ÏÏÃÂê¤òÀ¸¤ó¤À¤¬¡¢ÂÇ·â¤Ï»ÄÇ°¤ÊÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÇ¤¸¤é¤ì¤¿¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Î²¿¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡µ¢¹ñ²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¡Ö¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãÂÇÎ¨1³ä¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¤¹¤®¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¹¤®¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿27ºÐ¤Ï¡¢¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿´ÍýÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢½é¤á¤Æ1Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆÂÐÖµ¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤ÎÀ¨¤ß¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬²¿¤è¤ê¤â´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤¬Â®¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÊÑ²½µå¤Î¶Ê¤¬¤êÊý¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÑ²½µå¤¬Â¿¤¤¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢Ä¾µå¤ÏÌÜ¤¬´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ë¤±¤É¡¢ÊÑ²½µå¤À¤±¤Ï°ã¤¦¡£´Ú¹ñ¤Ë95¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó152.8¥¥í¡Ë¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÅê¤²¤ëÅê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¤½¤ì¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¤Þ¤À¤Þ¤Àµ»½ÑÅª¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤·¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÉâ¤ÄÀ¤ß¤Î¤¢¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìîµå¤ò¤·¤Ê¤¬¤é·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´¶¾ð¤â´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬¤³¤ì¤«¤éÌîµå¤¹¤ë¾å¤Ç±ÉÍÜÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡µÕ½±¤òÀÀ¤¦Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÁá´ü»ÏÆ°¤ò¸ì¤Ã¤¿¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤ÊÅìÍÎ¿Í¤Ï¤µ¤é¤ËÅ°Äì¤·¤¿½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¶ì¤·¤ó¤À2Ç¯¤ò¡È·ë²Ì¡É¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡×¤Ï¡¢ÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]