「『くせに』の呪縛」を受け続ける主人公──阿部公彦さんによる、夏目漱石への再入門『吾輩は猫である』 #4【ＮＨＫ別冊100分de名著】

『吾輩は猫である』のなかで最初に「胃弱」への言及があるのは次の箇所です。主人公の教員・苦沙弥先生について一通りの紹介がなされ、その特徴として「胃弱」のことが出てきます。

吾輩の主人は滅多（めった）に吾輩と顔を合せる事がない。職業は教師だそうだ。学校から帰ると終日書斎に這入ったぎり殆（ほと）んど出て来る事がない。家のものは大変な勉強家だと思っている。当人も勉強家であるかの如（ごと）く見せている。然(しか)し実際はうちのものがいう様な勤勉家ではない。吾輩は時々忍び足に彼の書斎を覗（のぞ）いて見るが、彼はよく昼寐（ひるね）をしている事がある。時々読みかけてある本の上に涎（よだれ）をたらしている。彼は胃弱で皮膚の色が淡黄色（たんこうしょく）を帯びて弾力のない不活潑（ふかっぱつ）な徴候をあらわしている。その癖に大飯を食う。大飯を食った後でタカジヤスターゼを飲む。飲んだ後で書物をひろげる。二三ページ読むと眠くなる。涎を本の上へ垂らす。これが彼の毎夜繰り返す日課である。

この一節を読んだだけでも『吾輩は猫である』を通して描かれる苦沙弥先生の人物像はかなり見えてくるでしょう。彼は外向けには偉そうで立派な人物のようにしていますが、実態としてはたいしたことがない。勉強もそれほどしていなさそうだし、生活者としてはなまけ者でだらしなく、外向けの顔と内の顔との間にたいへんな乖離があるというのです。語り手である猫はこうしたことを、主人公に対する皮肉で意地悪な、しかし、多少の寛容さを伴ったユーモラスなトーンで語ろうとします。



しかし、これはあくまで表層のことです。もう少しこの一節を掘り下げてみると、さらに見えてくることがあります。苦沙弥先生へのおちょくりめいた語りにも、さりげなく語り手と読者とが共有している価値の体系が透けて見えるのです。とくに、何度も出てくる「勉強家」とか「勤勉家」といった言葉には注意しなければいけません。これらと対になっているのは、昼寝ばかりしているという「なまけ」。ここには勤勉／なまけという対立があります。皮肉なトーンの語りではあっても、この勤勉／なまけをめぐる価値感がひっくり返されるわけではありません。勤勉であることや勉強することに根本的な疑義が呈されているわけではないし、昼寝やなまけも、あまりよろしくないこととして描かれているのです。



「胃弱」が出てくるのはそこなのです。勉強家のふりをしてけっこうなまけ者らしい猫の主人が、「胃弱で皮膚の色が淡黄色を帯びて弾力のない不活潑な徴候をあらわしている」という。何となくそのまま通り過ぎてしまいそうな箇所ではありますが、よく考えてみるとなぜここで「胃弱」が出てくるのか、ちょっと不思議です。「胃弱」は勤勉／なまけという対立のどちらに入るのでしょう。今の私たちは、働き過ぎて過労になるとストレスがたまって胃腸を壊す、といった常識を共有しています。おそらく当時からそうした胃腸病＝ストレスという常識はある程度あったでしょう。しかし、すでに主人は勤勉ではないと書かれている。なまけ者のくせに、あるいはなまけ者だからこそ「胃弱」だと言わんばかりの語り口です。



〈くせに〉の呪縛

このような見方は続く一節ではより強調されます。「胃弱」が主人のだらしなさと関係があるかのようにして話が進むのです。主人公は食いしん坊だそうです。食べることについて、たいへんがめつい。我慢できずに食べ過ぎてしまう。それが「胃弱」の一因であるらしい。ここにはたしかに「胃弱」のくせにという含みがある。「その癖に大飯を食う。大飯を食った後でタカジヤスターゼを飲む。飲んだ後で書物をひろげる。二三ページ読むと眠くなる。涎を本の上へ垂らす。これが彼の毎夜繰り返す日課である」。



こう見てくると、この文章の表層の下の深層部にあるものがよりはっきりわかってきます。鍵になるのは、「その癖に」という言い回しです。主人公について言われるのは、教師などという一般に尊敬されるような立場にあって、勤勉家の仮面をかぶっているくせに、なまけ者で昼寝ばかりしているということなのです。胃弱のくせに大食だというところにもその矛盾があらわれ出ています。共通しているのは、「〈くせに〉の呪縛」とでも呼ぶべき囚われの感覚です。どうやらこの主人公の人生はこの「〈くせに〉の呪縛」を受け続け、本来すべきでないこと、身の丈に合わないことを無理にやろうとするという悪癖を繰り返してきたようなのです。



よりかみ砕いて言えば次のようなことになります。主人公には、表向き仕事として義務としてかぶらなければならない仮面がある。本人も必死にその仮面をかぶる。何しろこの仮面は、主人公がもともと好き好んで選択したものなのです。しかし、どうもこの仮面は主人公には合っていないらしい。だから、いくら難しい本を積み上げてもなかなか勉強は進まない。すぐに涎をたらしながら昼寝してしまう。しかし、本人は仮面をかぶるのをやめたくない。だから、ずれや矛盾を抱えたまま生きていくことになる。これは後に猫が展開する「衣服」をめぐる話題とも水面下でつながっているかもしれません。「人間の歴史は肉の歴史にあらず、骨の歴史にあらず、血の歴史にあらず、単に衣服の歴史であると申したい位だ」。



「胃弱」の方は若干事情が異なるでしょう。そもそも「胃弱」は彼が選び取ったものではない。業であり宿命である。彼は「胃弱」という宿命を背負ってしまったのです。にもかかわらず、彼は大食をしてしまう。そして胃腸の状態をより悪くする。しかし、ちょうど教師とか勤勉とかいう仮面をかぶっていながらなまけてしまうのと同じように、彼は大食してしまうのです。勤勉／なまけにしても胃弱／大食にしても、自分に本来ふさわしくないような生き方、食べ方にふけってしまうという点では同じです。



わかってるけど、やめられない

『吾輩は猫である』が「胃弱小説」として書かれているということのひとつの意味がここで見えてきます。私たちは思うでしょう──そんなに教師という仮面がいやなら、仮面をとってしまえばいい。勤勉家のふりなどしないで、書斎にこもって本など積み上げないで、堂々と昼寝すればいい。ところが苦沙弥先生にはそれができないのです。それはなまけ者であるのに教師や勉強家の仮面をかぶることと、「胃弱」のくせに大食してしまうこととが、人生の構造として似ているからです。



苦沙弥先生の呪縛は二段階で働いていると言えるでしょう。まずは「胃弱」や「なまけ」が逃れられない宿命であるという点、これが第一段階です。どちらかというと生理的、肉体的、本性的な呪縛だと言えます。にもかかわらず、彼は大食にふけったり、教師としての仮面をかぶったりしてしまう。こちらがこの第二段階の呪縛です。より意識とのかかわりが強い。意志や欲望の呪縛だと言ってもいい。広い意味での文化の働きです。



苦沙弥先生は、教師や勤勉という理念に拘束されているようです。もちろん、現実問題としてはそんなことはありません。教師であることや、勤勉家であることはいくらでも放棄できる。ところがそれがまるで放棄できないことであるかのように、まるで動かすことのできない宿命であるかのように、苦沙弥先生に取り憑いている。彼はそうした選択を背負ってしまうのです。



そこに「宿命」という重さを私たちが感じてしまうのも、彼に本来教師的でないもの、弱さや怠惰さがつきまとっているからです。ここが『吾輩は猫である』が「胃弱的」だとする所以です。そこに描かれる「胃弱」は「静かな弱さ」の象徴なのです。人間の根源的な弱さの象徴だと言ってもいい。「胃弱」の人は虚弱体質で血の気が足りないから、常日頃からあまり顔色がよくない。元気がなくて豪傑や勇者といったイメージからは程遠い。そのせいで偏見にもさらされます。たとえば男性性に欠け、社会の中でも注目を浴びて輝かしい道を歩むことはない、大きい世界よりも小さな世界に住み、大きいものよりも小さいものばかり見ている、など。この胃病性は、実際に胃弱の人に限らず、誰もが隠し持っている何かです。胃とは、本質的に繊細で弱い器官。だから、人間の弱さを象徴的に示しうる。



ここに見えるのは、まさに近代小説が書こうとした世界です。古典的な雄大な英雄叙事詩がもはや書かれ得なくなった時代、小説の主人公となるのはごくふつうの個人です。非英雄的で、凡庸な、ふつうの人が小説の主人公にはふさわしい。この時代、きらびやかな世界ではなく、むしろくすんで地味で汚れた世界を、その地味さを脚色することなくありのままに書こうとする自然主義が世の趨勢となりつつありました。もちろん『吾輩は猫である』は「写生」的なところはあっても、自然主義の世界からやや遠い場所で書かれています。しかし、そこにもすでに世の潮流の気配は感じ取れます。



