トークショーとしての『吾輩は猫である』。阿部公彦さんによる、夏目漱石への再入門 #3【ＮＨＫ別冊100分de名著】

近代日本を代表する作家・夏目漱石。誰もが知るその作品の数々とともに、妻子を持つ家庭人、こだわりある趣味人、教師、読書家、勉強家、漢詩を書く人、弟子を持つ「先生」、学者、といったように、様々な顔を持っていたことも知られています。



『別冊ＮＨＫ１００分de名著 集中講義 夏目漱石』では、文学研究者・阿部公彦さんが多面的な漱石とその作品についてまわる漱石の心身の「葛藤」に的を絞って読むことで、一度は読んだことのある漱石作品を、2度3度と味わいつくします。





トークショーとしての『吾輩は猫である』

タイトルが明確に示すように『吾輩は猫である』の語り手は猫です。猫の目線から飼い主の珍野（ちんの）苦沙弥（くしゃみ）先生やその周りに集まる人々の様子が滑稽味と皮肉の混じったトーンで描き出されます。こうした構成もあって、この作品は何よりも風刺小説として読まれてきました。猫は人間世界に迷いこんだ一種の闖入者（ちんにゅうしゃ）です。闖入者なので、その世界に馴染んでしまった人には見えないものがよく見える。慣れてしまうと当たり前になって驚くことも呆れることもなくなるようなものが、よそ者にとってはいちいちが新鮮で、ときには滑稽なものに、ときには呆れ果てるようなものに見える。



イギリスには、漱石も読んでいた『ガリヴァー旅行記』のような風刺小説の伝統がありました。この作品の場合、異国に闖入したガリヴァーが、逆に本国の人々の愚かさを痛感するという側面もあるのでやや複雑なのですが、迷い込んだ世界の奇妙さを観察するという設定は、『吾輩は猫である』とたいへん似通っています。



しかし、『吾輩は猫である』の読みどころはそこだけではありません。私が今回、とくに注目したいのは頻繁に言及される「胃弱」です。なぜここまで「胃弱」にこだわるのか。そこを考えていくとこの作品のほんとうの持ち味がわかってくると思われます。



あらためて『吾輩は猫である』がどんな作品か確認してみましょう。先ほどから当然のように私はこの作品を「小説」と呼んできましたが、実は『吾輩は猫である』は小説としてはやや異色のものです。分量はけっこうあり、文庫本でも五〇〇頁以上の長編小説級のサイズなのに、この長さの作品に通常備わっているはっきりした構成や展開が今ひとつ見えません。だから、粗筋や内容をまとめるのが難しいし、それらをあげたところで作品のイメージをとらえることはできません。大きな事件として確認できるのは、猫の主人・苦沙弥先生の弟子である水島寒月が、近所に住む金田家の令嬢と結ばれるかどうか、という「結婚のプロット」があります。これに主人の家に泥棒が入って、その後逮捕されるという「泥棒のプロット」など、多少なりと展開や結末のある事件もないではないのですが、作品の屋台骨を成すには至っていません。



むしろ、『吾輩は猫である』で精彩を放っているのは、あちこちに挿入されるエピソードや議論、うんちくだと言えるでしょう。小説というよりは虚構的な舞台で展開される一種のトークショー。苦沙弥先生宅が「サロン」と化し、そこにいろんな人たちが出入りして、あれこれ談論を繰り広げるのです。そうした人物たちを猫が観察しつつ、猫自身もまた自分の考えや感慨を述べていく。



駄弁の力

そこで出てくる数々の話題は、気まぐれで半ばでまかせの、酔狂にまかせた「駄弁」にも見えるかもしれませんが、全体にどこか暗い影が覆っているのもたしかです。たとえば冒頭からしきりに話題になる「首くくり」の話題があります。苦沙弥先生宅のサロンでは、本来恐ろしいものである首つり自殺や絞首刑、斬首などが軽妙に、なかば冗談めかして語られるのですが、そこにはどうしてもグロテスクな風味が加わりますし、何よりこの作品の最後を締めくくる猫の死は、自殺のように見えなくはありません。猫は主人が「早晩胃弱で死ぬ」などと言いながら自身、死に向かって歩みを進めますが、そこには苦沙弥先生の死と、その明白なモデルでもある漱石自身の死の影も感じ取れるでしょう。



下ネタへの執着も見逃せません。苦沙弥先生は書物の上に自分で引っこ抜いた鼻毛をならべてみたり、妻に見せびらかしたりしますが、それに止まらずところどころに糞尿や汚物への言及があります。スカトロジーと言えば、これまた『ガリヴァー旅行記』が思い出されます。その著者スウィフトの糞便趣味にはやや狂気じみたところがありました。漱石の場合、スウィフトほどの下ネタへの執着はないかもしれませんが、あとでも触れる胃弱との関係や、強烈な自己嫌悪の意識とは結びつけられそうです。またスウィフトと同じく、ミソジニー（女性嫌悪）めいた話題にも言及がありますが、スウィフトとやや異なり、そうしたミソジニーを相対化する、苦沙弥先生の妻の強烈な存在感が作品世界に綾を加えていることには注目できます。



話題のなかでも、漱石の後のキャリアとの関連でとくに読者の注意を引くのは「狂気」や「逆上」のテーマでしょう。猫は延々と自説を開陳するうちに「職業によると逆上は余程大切な者で逆上せんと何にも出来ない事がある。その中（うち）で尤（もっと）も逆上を重んじるのは詩人である」といった考えに至ります。その上で猫は次のような注釈も加えます。





尤も逆上は気違の異名で、気違にならないと家業が立ち行かんとあっては世間体が悪いから、彼等の仲間では逆上を呼ぶに逆上の名を以てしない。申し合せてインスピレーション、インスピレーションとさも勿体そうに称（とな）えている。これは彼等が世間を瞞着（まんちゃく）する為めに製造した名でその実は正（まさ）に逆上である。

すでに触れたように、漱石はときに深刻な精神の不調に悩まされました。それは単に「神経質」として処理されたこともあったかもしれませんが（彼の過敏症はよく知られていました）、「神経衰弱」「癇癪（かんしゃく）」「狂気」とより深刻な形をとることもありました。『吾輩は猫である』のこうした記述は、漱石がそうした自身の不安定さを創作活動に必然的に伴わざるを得ないものとして受け取っていた可能性も示すでしょう。この『吾輩は猫である』の饒舌な文体には、ある種躁病的な要素が見て取れなくもない。そして、この躁状態の反動、もしくは準備段階として鬱屈があるという感覚もありえます。イギリスロマン派詩人の作品に馴染んだ人なら、鬱屈を経て至福の高みに至るという、インスピレーション至上主義的なロマン派詩の展開を思い起こすことができるでしょう。

『吾輩は猫である』はどのように胃弱的なのか

このように『吾輩は猫である』は小説としての統一感が弱い一方、あちこちに漱石らしい話題がちりばめられてもいます。そんな捉えどころのない作品に求心力を与える要素はあるのか。それが「胃弱」ではないかと私は思うのです。『吾輩は猫である』のどこかふらふらした佇まいは、まさに「胃弱的」と呼べるのではないか。作品中、しつこく「胃弱」の話題が持ち出されるわけですが、どうもこの作品の独特のありようは、このように頻繁に胃弱が話題になるような世界のあり方と結びついているのではないでしょうか。もちろんモデルである漱石が実際に「胃弱」だったというのは紛れもない事実です。最期も胃潰瘍で亡くなっています。生前からたびたび胃の不調に悩まされ、修善寺で大量の吐血をして意識を失ったこともあります。『吾輩は猫である』の執筆時も、調子はよくなかったようです。しかし、他方で漱石は甘い物が大好きで、ビーフステーキなどいかにも消化に悪そうなものも好んで食べていた。夫人は漱石がお菓子など食べ過ぎないよういつも眼を光らせる必要があったそうです。



つまり、たしかに「胃弱」は漱石にとって揺るがしがたい事実だったのですが、その扱いは少々過剰だとも思えます。そこで『吾輩は猫である』の「胃弱」の扱いを見直してみると、わかってくることがあります。どうも考え方を逆にした方がよさそうです。『吾輩は猫である』にたまたま「胃弱」のことが頻繁に出てくるのではないのです。『吾輩は猫である』という作品がその持ち味を存分に表出するためには、こうした「胃弱」への注目こそが必要だったのです。そもそも『吾輩は猫である』は「胃弱」への意識やこだわりを要請する作品として書かれたのではないでしょうか。「胃弱」こそが作品の原動力だった。「胃弱」という病なしには『吾輩は猫である』は作品として成立さえしなかったかもしれません。



それだけではありません。過剰な「胃弱」へのこだわりには、夏目漱石の小説家としてのスタンスがあらわれています。当時の文壇の潮流のなかで漱石がどのような立ち位置をとろうとしたかが「胃弱」の扱いを通して見えてくるのです。「胃弱」は、人間・夏目金之助をめぐる事実であっただけでなく、作家夏目漱石にとっての欠くことのできない装置でもあった。「胃弱」という切り口を通してみることで、私たちは漱石作品を含めた日本の近代小説の独特なありようをも捉えることができます。「胃弱」の問題を取っ掛かりにすることで、その向こうにひかえているより大きな問いを表に引っ張り出せる。近代社会において小説を書くとはどういうことなのか。表現者として活動するとはどういうことなのか。たかが「胃弱」の話と思うかもしれませんが、その向こうにはこうした興味深い一連の問題がひかえています。



