¾®Àô¡ÈÉã¡ÉÀûÉ÷¤¬ÁíºÛÁª¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤¿¡©¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀ¼¡×½Å»ë¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É¤òÀ¯¼£³Ø¼Ô¤¬Ê¬ÀÏ
¡¡¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤ËÅú¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢9·î30Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬ÁíºÛÁª¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¸õÊä¤¬¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀ¼¡×¤òÊ¹¤¯»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÁªµóÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯¼£¼èºà¤Ï34Ç¯¡¢ÁíºÛÁª¤Ïº£²ó¤Ç17²óÌÜ¤À¤È¤¤¤¦À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎºÙÀîÎ´»°»á¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀ¼¡×¤¬Âç¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÁíºÛÁª¤È¤·¤Æ¡¢2001Ç¯¤Î¡Ö¾®ÀôÀûÉ÷¡×¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö2001Ç¯¤ÎÁíºÛÁªµó¤ÎÁ°¤¬¿¹´îÏ¯ÁíÍý¡£¿¹¤µ¤ó¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬Äã¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤¹¤°ÅÔµÄÁª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤â¤¦¿¹¤µ¤ó¤¸¤ãÀï¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¿¹¤µ¤ó°ú¤¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¡£¤½¤³¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¾®Àô¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊºÙÀîÎ´»°»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤³¤Î¤È¤¡¢ÁíºÛ¤ÎºÂ¤òÁè¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº»á¡¢¶¶ËÜÎ¶ÂÀÏº»á¡¢µµ°æÀÅ¹á»á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Í¹À¯Âç¿Ã¤ä¸üÀ¸Âç¿Ã¤òÌ³¤á¤¿¾®Àô½ã°ìÏº»á¤À¤Ã¤¿¡£ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁíÍý·Ð¸³¼Ô¤ÇºÇÂçÇÉÈ¶¤òÍÊ¤¹¤ë¶¶ËÜ»á¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¾®Àô»á¤Ï¡¢¡ÖÅÞ°÷É¼¤¬¼çÀï¾ì¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¾®ÀôÀûÉ÷¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÅÞ°÷É¼¡£°µÅÝÅª¤Ë¾®Àô¤µ¤ó¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÅÞ°÷¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ï¡¢ÅÞ°÷É¼¤Î·ë²Ì¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÀãÊø¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤ËµÄ°÷É¼¤â¾®Àô¤µ¤ó¤ËÎ®¤ì¤Æ°µ¾¡¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Î1¤Ä¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÅÄÃæ¿¿µª»Ò»á¤À¡£
¡ÖÅÄÃæ¿¿µª»Ò¤µ¤ó¤ò¤½¤Ð¤ËÃÖ¤¤¤Æ2¿Í¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤È¤«¤ä¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¿¿µª»Ò¤µ¤ó¤âÈó¾ï¤Ë»õÀÚ¤ì¤¬¤¤¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤ÈÅÄÃæ¿¿µª»Ò¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¼õ¤±¤Æ¡¢¾®ÀôÀûÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡·ë²Ì¤Ï¡¢ÅÞ°÷É¼¤Ç°µÅÝÅª¤Êº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¾®Àô»á¤¬¾¡Íø¡£
¡Ö¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¡Ù¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£¤½¤ì¤«¤éÍ¹À¯Ì±±Ä²½¤Ç²ò»¶¤·¤¿¤È¤¤Ï¡ÊÌ±±Ä²½¤ÎÀ§Èó¤ò¡Ë¡Ø¹ñÌ±¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾®Àô¤µ¤ó¤Î±éÀâ¤Î¼êË¡¤È¤«¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦±Ç¤ë¤«¤È¤¤¤¦Àï½Ñ¡£¤½¤ì¤ò¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤ÇÅö¤Æ¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃ¯¤â¤Þ¤Í¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ã¯¤â¤Þ¤Í¤Ç¤¤Ê¤¤·ÝÅö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÇÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Îº´Æ£¿®»á¤Ï¡¢¾®Àô½ã°ìÏº»á¤¬¾¡¤Ã¤¿ÁíºÛÁª¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÃÏÊýÅÞ°÷É¼¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÅö»þ¡¢¸©Ï¢¤ÎÉ¼¤Ê¤Î¤Çº£¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤¤¡£ÁíºÛÁª¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Ì±ÅÞ°÷¤À¤±¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÁªµó¤ÇÅêÉ¼¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï¹ñÌ±¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃý¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÊÑ²½¡£Áªµó¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Áªµó¤ÇÃ¯¤¬¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ±¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Áª¤Ð¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÀÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯ÆÃÄ§Åª¡×¡Êº´Æ£¿®»á¡Ë
