介護はひとりでも大変。しかし、後藤舞さんは高校2年生のときから約16年間、父、祖父、祖母の介護を担い、今に至ります。キラキラとした学生生活とは無縁。家族の介護と病気に自分の時間を捧げてきた日々を伺いました。（全2回中の1回）

【写真】誰にも介護の話を打ち明けられなかった…高校時代の後藤さん（3枚目/全6枚）

高校2年で突然、父の介護を担う日々に

── 17歳から33歳になる現在まで、父親、祖父、祖母と3人の介護に携わってきた後藤舞さん。最初に介護が始まったのは17歳のとき。肺がんを患っていた父を在宅で支えることになったそうですね。

後藤さん：発覚したときはすでにステージ4で全身に転移があり、手術が難しい状態でした。家族で話し合い、「できる限り自宅で過ごしてもらおう」と決めたんです。今思えば、ヘルパーさんに頼る方法もあったかもしれませんが、当時は母に知識がなく、家族で支える以外の選択肢が浮かばなくて。母には家計を支える大黒柱として働くことに集中してもらい、私と双子の姉が介護を担うことになりました。

── 突然の介護が始まり、高校生活が大きく変わったのでは？

後藤さん：考える余裕がないままに、怒涛の日々が始まりました。授業が終われば家に直行して父の世話。姉と協力しながら、夕食の準備や服薬の管理、おむつ交換などを済ませるころには1日が終わっていました。部活やバンド活動は続けられず、結局やめることに。周りはみんな受験や将来の夢についての話で盛り上がっているのに、自分だけまったく違う世界にいるようで。介護の重い話なんて、とても口にできる雰囲気ではなかったです。

ましてや「おむつ交換をしている」なんて言えるはずもない。言ったところで、わかってもらえないだろうなって。知っていたのは親友の2人だけ。担任の先生にも「父ががんで病状が厳しい」としか伝えませんでした。

── 介護のおむつ交換は、大人でも最初はとまどうことです。

後藤さん：最初はかなり気まずかったですし、「これを毎日、私がやることになるのか」と思うとプレッシャーでした。でも、父が生きていくには必要なことだから、恥ずかしさよりも「やらなくちゃ」と必死だったんです。

── 誰にも言えないまま続く日々は、孤立感も大きかったと思います。

後藤さん：気持ちのやり場がなく、授業中に突然、泣いてしまうこともありました。介護のことは周りに言ってなかったので、「変な子」と思われていたかもしれません。そんななか、唯一同じ目線で気持ちを共有できたのが双子の姉でした。ふたりでグチをこぼしたり、泣きながら支え合ったりして。姉の存在があったからこそ、なんとか続けられたんだと思います。

それでも、がんが足の先まで転移していく父が「痛い、痛い」と苦しむ姿を見るのは本当につらかったです。ふだんは占いなんて信じない父が「金の指輪が魔除けになる」と言い出したこともあり、人は大きな苦しみを感じたりすると、何かにすがりたくなるんだなと驚かされました。

父が亡くなったのは、介護を始めてから1年後。63歳でした。勉強に身が入らず、私は学校の成績も落ちて、志望する大学にはいけませんでした。ただ、滑り止めの大学には合格したので、環境のせいにしたくなくて、「これからの就活も含めて頑張るから見ていて」と、仏前で父に誓いました。

父の死後すぐに祖父がパーキンソン病に

── 父を見送って間もなく、今度は祖父の介護が始まったそうですね。

後藤さん：大学1年生のときでした。遠方（香川）に住む祖父がパーキンソン病だと診断され、通院で様子を見ていたのですが、ある日、転倒したことをきっかけに容態が急変。呼吸状態が悪化して気管切開が必要になり、祖父は「要介護5」と診断されました。「施設への入居」の選択肢もよぎりましたが、あまりに急な変化に祖父自身がとまどっていて。私たちにとっても大事な祖父でしたから、兵庫の自宅に引き取り、家族で介護することになりました。ただ、祖父の介護は父よりも大変でしたね。

── どんな点で、より大変に感じられたのでしょうか。

後藤さん：病気の悪化で声が出せず、文字盤（言葉でコミュニケーションをとるのが難しい方が、視線や指で文字を指し示して意思を伝えるツール）を作って指差しで会話していました。痰の吸引、経管栄養、床ずれの処置など、目を離せない状態でした。床ずれによって、皮膚や皮下組織などが広範囲に損傷して祖父の骨が露出され、その状態を見るのが怖くなってしまうことも。

介護中の祖母と家族でお出かけ

夜は祖父のベッド横に布団を敷いて、姉と交代でつき添い、祖父の枕元に置いた呼び出し用のベルが鳴ると飛び起きる日々。ひと晩に2～3回は起こされるんです。正直、眠れないのはきつかったですが、床ずれの痛々しい跡を見ると「いちばんしんどいのは祖父自身」と、責める気持ちにはなれませんでした。あるとき「行かないで、怖い」と繰り返し言われたことがあって、ふだんは強い祖父がそんな弱音を吐くのを初めて聞き、胸が締めつけられるようでした。

介護の時間に区切りはなく、大学生活も工夫が必要でした。先生に相談して、講義は午前中に集中して受けられるように組んでもらい、午後は介護にあてました。母ひとりの稼ぎだけでは心もとなかったので、自分が介護をしない日はアルバイトを3つ掛け持ちし、すべて家計に入れていました。自分の時間は、ほぼなかったですね。

── 同世代がサークルや旅行を楽しむ姿を見て、気持ちが揺れることもあったのでは？

後藤さん：大学でキラキラしたみんなの姿がうらやましくなることはありました。高校からつき合っていた彼氏もいましたが、「なんで次々ときみばかり介護するの？理解できない」と言われ、結局、別れてしまいました。当時は人と深く関わると悲しいだけだなと思って、距離を置くようになっていたと思います。

祖母の認知症と母の心臓病で「もう限界」

── 遊びたい、楽しみたい時期ですから、ふつうなら途中で投げ出してもおかしくない状況です。心が折れそうになったとき、何が支えになったのでしょう？

後藤さん：「航空会社で働きたい」という夢です。小さいころ、家族旅行で沖縄に行った体験がとても楽しくて。その思い出から「空港で働きたい」と強く思うようになりました。3年間の在宅介護の末、祖父は亡くなりました。ちょうどその日、航空会社からの内定を受け取り、夢をかなえることができたんです。うれしさと喪失感が同時に押し寄せ、何とも言えない気持ちでした。

── ついに夢が叶ったわけですね。これで新しいスタートがきれる、と。

後藤さん：そう思っていました。でも、祖父が亡くなった2か月後、今度は母が重い心臓の病気を抱えることに。さらに祖母も肺炎をきっかけに歩けなくなり、認知症も進行して最終的に要介護５に。私は成田空港で働いていた航空会社をいったん退職して地元に戻り、関西の空港で再就職をして、再び在宅介護の日々を送ることになりました。

ただ、空港勤務は早番遅番のシフト制で勤務時間が変動していたため、朝のデイサービスの迎え入れや夕方の介護など、日によって必要なタイミングに合わせて動きやすいことが多かったんです。姉は医療機関勤務で時間の調整が難しかったため、その分、どうしても私に介護の負担が偏りがちで、心がだんだん削られていく感覚がありました。

航空会社を介護離職後、地元空港で再就職。再びグランドスタッフに

── 心身の限界は、どんな形で表れていったのでしょうか。

後藤さん：早番や遅番の後の介護で生活リズムが乱れ、眠る時間はほとんどありません。気づけば、涙が止まらなくなることもありました。ある日、祖母の手を拭いていたとき、「痛い！」と突然、怒鳴られたことも。以前は穏やかな祖母だっただけに、その変化が悲しくて、私は心の糸がプツッと切れてしまいました。

介護をしていくなかで感謝の言葉を求めていたわけではありません。でも、祖母には何も伝わっていないように感じて、むなしくなり、泣いてしまったんです。そのうち眠れなくなり、食事も進まず、病院に行くと「うつ病」と診断されました。その間、姉や母、ヘルパーさんが祖母を支えてくれたことで、私は少し休養を取ることができ、気持ちを立て直せました。母は持病を抱えながらも体調を回復させ、姉と一緒に、今も祖母をサポートし続けてくれています。祖母も今、元気に暮らしています。

「ムリをすればまた同じことになるかも」という怖さはあります。だからこそ今は、ひとりで抱え込みすぎないように気をつけていますね。

── 16年の介護経験を振り返って今、同じ環境にある人に伝えたいことはありますか？

後藤さん：渦中にいると、自分がどれだけ大変な状況にいるかに気づけないんです。私自身もそうでした。だからこそ、一度立ち止まって、少し客観的に自分の状態を見てほしいと思います。「これくらいなら大丈夫」と思い込まずに、少しでもしんどいと感じたら、信頼できる人にまずは話してみてください。それだけでも心の重さは変わってくると思います。実際のサポートに関しては地域包括支援センターやケアマネジャーなど、公的に頼れる窓口もあります。

介護では介護者の気持ちが要介護者に伝わっているのか、わからなくなることがあります。言葉が返ってこないと「届いていないのかな」と思うことも。でも、その頑張りは、決してムダではありません。たとえ、言葉が返ってこなくても、相手はきっとあなたの気持ちを受け取っています。ふとした瞬間に見せる笑顔や手のぬくもりが、その証だと思うんです。私も、何度もその笑顔に救われました。だからこそ、その瞬間を見逃さずに、大事にしてほしいと思います。 介護はしんどいことばかりじゃない。つらい時間の中にもたしかにあたたかいものがありました。 あなたの存在は、誰かの生きる力になっています。

…

高校生のころから父・祖父・祖母の介護に向き合ってきた後藤さん。誰にも言えず、眠れず、限界まで削られながらも、介護を続けた日々がありました。その経験が、今の仕事につながっているといいます。現在は航空会社を退職し、介護の現場で積み重ねた時間をもとに、介護美容の仕事に携わっているそうです。

取材・文／西尾英子 写真提供／後藤 舞