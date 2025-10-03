この絵文字が表す映画は？犬とパスタの絵文字がヒントになるかも！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表す映画は？ 意外と難しいこのクイズ。 「🐶💕🍝🌙🏠」が表す映画は一体なんでしょうか？ この絵文字が、映画の名シーンを表していますよ。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「わんわん物語」でした！ 「犬・ハート・パスタ」の絵文字から、元気いっぱいの可愛い犬たちの冒険物語「わんわん物語」であることがわかります。 物語の主役であるコッカースパニエルのレディと、野良犬のトランプが偶然同じパスタを食べていて思わずキスをしてしまうシーンが印象に残っている人も多いのではないでしょうか。 ちなみに、東京ディズニーシーには、この名シーンで食べられているミートボール・スパゲッティが食べられるレストランがありますよ。（2025年3月現在） あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部