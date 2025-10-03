じつは、臭気がキツくなりすぎる…世界に例がない、500年はゆうに超える日本の酒造技術が生んだ、「驚愕の知恵」

2024年12月、日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことをご存じでしょうか。古くから日本文化の中で重要な役割を果たしてきた日本酒は、今や世界中でそのおいしさと奥深さが認知されつつあります。

しかし、その製造過程や風味の特徴には多くの謎が詰まっています。単なる「うまい・うまくない」の問題だけではなく、その製造過程に隠された無数の科学的な視点をもつことで、日本酒の魅力が一層深まるはずです。

2015年に刊行され、好評を得た『日本酒の科学』が、10年の歳月を経て、その後の日本酒業界を取り巻く環境変化や、技術の進展にともなう新知見を含めて、芳醇な新版として刊行されました。この記事シリーでは、この『最新 日本酒の科学』、興味深いトピックをご紹介していきます。

今回は、10月1日が日本酒の日になった理由や、酒造りと季節の関係から、長く受けつがれてきた伝統を振り返ってみます。

＊本記事は、『最新 日本酒科学 水・米・麹の伝統の技』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

國酒・日本酒でおもてなし

「酒造り」の技は、500年以上前には原型が確立され、以後、杜氏や蔵人たちが、各地の風土や気候に寄り添いながら、経験と工夫を重ねて磨き上げてきました。日本酒は、水と米と米麴という原料をもとに各地の風土が生んだ日本の宝です。収穫祭にあたる宮中祭祀の新嘗祭（にいなめさい）をはじめ、神事や祭礼、人生の節目など、日本社会における重要な場面で欠かせない役割を担ってきました。

無形文化遺産への登録は、突然の出来事ではありません。長年にわたって日本酒を世界へ広めようとする取り組みが、さまざまなかたちで積み重ねられてきました。

日章旗を国旗、「君が代」を国歌、菊と桜を国花、相撲を国技と呼ぶように、清酒や本格焼酎、泡盛などは日本を代表する「國酒」とされています。1972年の日中国交正常化の晩餐会でのエピソードをきっかけに、1980年ごろ当時の首相・大平正芳氏が、公式晩餐会の乾杯で日本酒を使用することを提案したことから使われ始めたようです。

残念ながら、「國」という旧字体にはなじみが薄く、また当時は日本酒・焼酎離れが進んでいたこともあり、「國酒」という呼び方は一般にはあまり浸透しませんでした。それでも、この文化を後世に伝えたいという思いは強く残り、日本酒造組合中央会（日本酒、本格焼酎、泡盛、本みりんメーカーが所属する業界最大の非営利団体）では、1978年に10月1日を「日本酒の日」と定め、日本酒の普及に努めてきました。

10月は新米の収穫期であり、酒蔵にとっては新たな酒造りが始まる季節。かつての酒造年度も、10月1日を起点に翌年9月末までの1年間とされていました。日本酒にとって10月は、まさに「始まりの月」なのです。

寒造りは季節の到来を告げる風物詩

かつて日本酒は夏場を除いて、通年造られていました。旧暦8月（新暦では9月頃）に前年に収穫した古米で造る「新酒」。初秋に造る「間酒」は、厳しい残暑で乳酸発酵が容易になるなどのメリットがありますが、臭気がきつかったそうです。

晩秋に造る「寒前酒」、冬場に新米で造る「寒酒」は、のちに「寒造り」（「寒仕込み」ともいう）として酒造りの主流になりました。春先に造る「春酒」では、冬に比べて暖かな気候なので、発酵が進みすぎないようにいろいろな工夫が必要でした。

江戸時代以降は冬に仕込むのが基本となりました。現代では年間を通じて酒造りする四季醸造も復活していますが、空調管理などで蔵内を冬の環境にしていることには違いありません。

寒造りは秋に収穫した新米を使い、風が冷たくなる10月下旬から準備にかかり、寒の入りから翌春にかけて仕込みます。冷気の中で米を蒸したときに立ち上る蒸気や香りなど、寒造りは酒蔵のある地域ではいまも季節の到来を告げる風物詩です。

10月1日は、日本酒にとっての「元旦」

先ほど紹介したとおり、10月1日は「日本酒の日」です。「酌」や「酔」など、酒にかかわる字の多い「酉」は十二支の10番目で、酒の形を表す象形文字です。この頃から新米が収穫され、酒造りが始まります。また1965年以前は、税法上の酒造年度が「10 月1日から」と定められていたので、酒蔵ではこの日を「酒造元旦」として祝っていたことも背景にあるようです。

補足ですが、「新酒」「新米」「新茶」など、「新」とつくのは概ね保存のきくものだけに限られます。新酒の場合、冬至の前か後かが、「新」と「古」の境界になります。

ただし酒造年度はその年、「最近における清酒製造の実態等からして、酒造年度の期間を7月から6月までとすることに改め、これにより酒類原料米の割り当て等を行うことが適当と認められるため」ということで改正されました。

これから11月頃までに出回る「ひやおろし」も、寒造りならではです。早春に搾って火入れしてから貯蔵し、夏を越す間に熟成させ、秋に出荷されるお酒です。出荷時には火入れをせずに貯蔵時の冷や状態のまま卸すので、「ひやおろし」というのです。数々の秋の味覚に合う味といわれます。

＊

このように、日本酒造りにおいて、低温が重要な条件であることがわかりました。そして、日本酒の原材料である米、米麹、そして水。じつは、この低音と水に恵まれた稀有な場所が、兵庫県の灘です。

次回は、灘の地が、なぜ酒造りに見ていたのか、その理屈を探っていきたいと思います。

