空力強化のエアロパフォーマンス仕様

トヨタは、英国市場向けの『GRヤリス』の受注を再開した。新たな特別仕様車『エアロパフォーマンス』を投入し、マニュアル・トランスミッションのみの設定としている。

英国向けの公式サイトでは以前、「想定外の需要」によりGRヤリスの受注を一時停止する旨が記載されていたが、現在では再びオーダーを受け付けている。



従来の8速オートマティック・トランスミッションは設定されない。広報担当者によると、購入者の大半がマニュアルを選択したためだという。

また、エアロパフォーマンス仕様は「数量限定」で販売される。

英国価格は4万8995ポンド（約970万円）と、通常モデルより2950ポンド（約60万円）高いが、空力性能を向上させるダクトやベントを備え、全体的にグレッシブな外観に仕上がっている。

フロントには、トヨタが支援するレーシングチーム、ルーキーレーシングが開発したアンダースポイラーが装着され、リフトを低減しているという。

ボンネットにはエンジン冷却効率を向上させるため大型ベントが追加され、車体下部には気流を滑らかにするためフラットフロアが採用されている。リアエンドでは調整可能な大型ルーフマウントスポイラーが備わる。

フロントフェンダーとリアバンパーには新たなダクトが設けられ、ブレーキ冷却性能の強化と車体下部の乱流の低減を図っている。

また、ラリースタイルの縦型ハンドブレーキレバーが装備される。

この特別仕様車は現在、英国のトヨタGRセンター限定でオーダー受付中だ。納車は来年3月から開始される。