秋限定♡イプサ「ザ・タイムR アクア」INDIGOデザインが登場

秋の深まりとともに気になるのが、乾燥や肌あれ。そんな季節にぴったりのスキンケアが、イプサの大人気化粧水「ザ・タイムR アクア」です。今回は、300mLの限定増量ボトルとして登場し、定番のクリアカラーに加え、デジタルアーティストINDIGOとのコラボレーションデザインも展開。うるおいをしっかり抱え込み、なめらかで透明感のある肌へ導く薬用化粧水は、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもおすすめです♡

限定デザイン＆増量で登場

イプサの「ザ・タイムR アクア（医薬部外品）」が、300mLの増量ボトルで数量限定発売。

定番のクリアカラーと、デジタルアーティストINDIGOとのコラボデザインの2種が選べます。INDIGO氏のデザインは、水と光の相互作用をテーマに、肌と水の融合を表現した特別仕様。

限定ならではのアートボトルは、日々のスキンケアを彩るアイテムとして心をときめかせてくれます♪

深いうるおいを届ける薬用化粧水

「ザ・タイムR アクア」は、角層表面に“水の層”をつくり、じっくり水分を浸透させる独自技術を採用。

うるおいを逃しにくく、みずみずしい肌感触を長時間キープします。薬用肌あれ防止有効成分としてトラネキサム酸・グリチルリチン酸ジカリウムを配合し、大人のニキビや乾燥トラブルにも対応。

さらに、マヨラナエキスやノバラエキスなどの保湿成分がしっとりした肌へ導きます。アルコールフリー・油分フリーで、敏感肌にも安心です。

商品ラインアップ詳細

イプサ ザ・タイムR アクア（医薬部外品）

価格：6,050円（税込）



肌にたっぷり水分を補給し、秋冬の乾燥対策に頼れるアイテム。限定デザインはギフトにもぴったりで、持つだけで気分が上がる1本です。

容量：各300mL（全2種／クリアカラー、INDIGO限定デザイン）

発売日：2025年10月2日（木）※数量限定、なくなり次第終了

まとめ♡限定ボトルでうるおいケア

季節の変わり目に訪れる乾燥や肌トラブルに寄り添う「ザ・タイムR アクア」。300mLの増量ボトルと特別デザインで登場する今回の限定版は、保湿力だけでなく“使う楽しさ”も叶えてくれます。

自宅でのスキンケア時間を特別なひとときに変えてくれる一本。ぜひこの秋、数量限定のチャンスを逃さず、あなたの肌をうるおいで満たしてみませんか？