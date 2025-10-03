ロシアのプーチン大統領は、アメリカがウクライナに射程の長い巡航ミサイル「トマホーク」の供与を検討していることについて、「事態を新たにエスカレートさせるきっかけとなるだろう」と述べ、アメリカを牽制しました。

プーチン大統領は2日、ロシア南部のソチで開かれた国際問題をテーマにした「バルダイ会議」で登壇し、アメリカがウクライナにトマホークミサイルの供与を検討していることについて、次のように述べ、アメリカを牽制しました。

ロシア プーチン大統領

「これはアメリカとロシアの関係も含めて、事態を新たにエスカレートさせるきっかけとなるだろう」

そのうえで、「それでも戦況は変えられないだろう」とロシアが優勢との見方を強調しました。

また、ウクライナ情勢をめぐって、NATO＝北大西洋条約機構の同盟国ほぼすべてが現在、「ロシアと戦っている」という認識を示し、「NATO諸国がロシアがNATO加盟国を攻撃する計画があるというヒステリーをあおっている」と非難。「脅威があれば報復措置を講じる。非常に説得力のあるものになるだろう」と述べ、対決姿勢を強調しました。