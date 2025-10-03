「意味のない試合に…」故障を抱える24歳MFの日本代表招集にスペイン大手紙が苦言「フィジカル的な不安がある」
日本サッカー協会は10月２日、パラグアイ戦（10日）、ブラジル戦（14日）との親善試合に臨む日本代表メンバーを発表した。
９月のメキシコ戦で左足首を負傷し、その後も痛みを抱えながらプレーしてきたレアル・ソシエダのMF久保建英は、招集が危ぶまれていたなか、最終的に選出された。
だが、万全の状態ではないにもかかわらず、親善試合のために招集した判断がスペインで物議を醸している。
同国の大手紙『Mundo Deportivo』は「フィジカル的な懸念があるにもかかわらず、日本は久保を10月の親善試合に招集した」と題した記事を掲載。次のように伝えた。
「日本は10日にパラグアイ、14日にブラジルと対戦する。両試合とも日本での試合であり、特に重要な意味はない。レアル・ソシエダ所属のウインガーである久保は、前回の代表ウィーク以降、フィジカル的な不安を抱えているにもかかわらず、代表メンバーに名を連ねた」
さらに同紙は「このアタッカーは前回の日本代表活動中に足首を負傷し、その後はプレーを中断せざるを得なくなり、それ以来パフォーマンスに影響が出ている。試合には復帰したものの、シーズン序盤に見せていたような輝きはまだ戻っていない。万全の状態ではなく、意味のない試合であるにもかかわらず、彼は当然のように選ばれた」と苦言を呈した。
もちろん、選手本人やソシエダ側がプレーできると判断したうえで招集したはずだが、同紙は24歳のレフティを休ませるべきだったと考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
