“クイズ王”としても知られる伊沢拓司さん（31）が2日、知的エンタメ集団『QuizKnock』のメンバー・ふくらPさん（32）らとともに10周年記念イベントを開催。『QuizKnock』が始まってからの9年間を振り返りました。

エンタメと知を融合させ、“楽しいから始まる学び”をコンセプトに様々な活動に取り組んでいる『QuizKnock』。現在、YouTubeチャンネルの登録者数が250万人を突破しています。

『QuizKnock10周年プロジェクト』のPRイベントに登場した伊沢さんは、そんな自身のグループについて「QuizKnockは今年で9年、そして、あしたからは10年目を迎える知的エンターテインメント集団と言った方がいいかと思います」と紹介しました。

さらに、これまで活動について「元をたどると2016年10月2日にWEBメディアの最初の記事が出て『QuizKnock』がスタートしました。その編集会議を行ったのが2016年8月で、当時僕が住んでいた6畳1間のマンションに集まって最初の会議をして」と振り返ると、「当時はお金もなかったし、未来もまったく見えていなかったし。寝る間も惜しんで働いて、オフィスで寝て、寝ている間に寝起きドッキリをかけられて、色んな事がありました。オフィスのライフラインの内、止まっていないものは1つもないと思います」と苦労を明かしました。

続けて、伊沢さんは「苦しいこともいっぱいあったけど、振り返ると楽しくなかった日は、1日もなかったなと思います。周りが就職しても、親に反対されても、自分たちのことを信じ続けて、ここまで来ることができたように思います」と笑顔を見せました。

また、今後については「日本全国、世界全体に“楽しいから始まる学び”が広がって“よりよい未来を描けるようになる”、そんな10周年イヤーを作っていきたい」と力強く語りました。

2026年10月2日に10周年を迎える伊沢さん率いる『QuizKnock』は、『QuizKnock10周年プロジェクト』を始動することを発表しています。