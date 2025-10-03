¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÈþÏÂ¤¬ÂçÆ£º»·î¤òÇË¤ê¥Ù¥¹¥È8¡¡ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡õ¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤Ï¥Ù¥¹¥È16ÇÔÂà¡ÒÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Ó
¡þÂîµå WTTÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å(9·î25Æü¡Á10·î5Æü¡¢Ãæ¹ñ)
2Æü¤Ë3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÀª¤Ç¥Ù¥¹¥È16¤Ë»Ä¤Ã¤¿Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯6°Ì¡Ë¡¢ÂçÆ£º»·îÁª¼ê¡ÊÆ±10°Ì¡Ë¡¢¶¶ËÜÈÁÇµ¹áÁª¼ê¡ÊÆ±11°Ì¡Ë¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¡ÊÆ±13°Ì¡Ë¤Î4¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤ÈÂçÆ£Áª¼ê¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¡¢Âè1¥²¡¼¥à¤ËÂçÆ£Áª¼ê¤¬Ã¥¼è¡£°ìÊýÂè2¥²¡¼¥à¤Ï¡¢4¡Ý10¤«¤éÄ¥ËÜÁª¼ê¤¬8Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÃ¥²ó¡£¤³¤ÎÂè2¥²¡¼¥à¤òÂçµÕÅ¾¤ÇÃ¥¤Ã¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¤ÏÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢Âè3¡¢4¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤¤ÂçÆ£Áª¼ê¤Ë¾¡Íø¡£ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï²¦·ÝíìÁª¼ê¡ÊÆ±5°Ì¡Ë¡¢ÁáÅÄÁª¼ê¤Ï²¦ÒØ碰Áª¼ê¡ÊÆ±2°Ì¡Ë¤ÎÃæ¹ñÀª¤ÎÁ°¤ËÇÔÂà¡£Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢ÁáÅÄÁª¼ê¤Ë¾¡Íø¤·¤¿²¦ÒØ碰Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦ÆüËÜÀª¤Îº£Âç²ñ»î¹ç
¡ã1²óÀï¡ä
Ê¿ÌîÈþ±§ 1¡Ý3 Â¹±Ïèµ¡Ê5¡Ý11¡¢11¡Ý5¡¢2¡Ý11¡¢7¡Ý11¡Ë
Ä¹粼ÈþÍ® 0¡Ý3 ²¦¶Ç彤¡Ê3¡Ý11¡¢7¡Ý11¡¢7¡Ý11¡Ë
¶¶ËÜÈÁÇµ¹á 3¡Ý1 A.¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê11¡Ý4¡¢6¡Ý11¡¢11¡Ý8¡¢11¡Ý6¡Ë
°ËÆ£ÈþÀ¿ 3¡Ý1 ë©Í½³þ¡Ê11¡Ý9¡¢9¡Ý11¡¢11¡Ý6¡¢11¡Ý8¡Ë
Ä¥ËÜÈþÏÂ 3¡Ý1 ¥Ï¥ó ¥¤¥ó¡Ê11¡Ý8¡¢5¡Ý11¡¢11¡Ý3¡¢11¡Ý9¡Ë
ÂçÆ£º»·î 3¡Ý0 ¥¥à ¥Ê¥è¥ó¡Ê11¡Ý8¡¢11¡Ý6¡¢11¡Ý4¡Ë
ÁáÅÄ¤Ò¤Ê 3¡Ý0 ¥æ¥¢¥ó ¥¸¥¢¥Ê¥ó¡Ê11¡Ý7¡¢11¡Ý2¡¢11¡Ý5¡Ë
¡ã2²óÀï¡ä
¶¶ËÜÈÁÇµ¹á 3¡Ý0 ÅÎ³®ÛÙ¡Ê11¡Ý0¡¢11¡Ý4¡¢11¡Ý1¡Ë
°ËÆ£ÈþÀ¿ 1¡Ý3 ¥Á¥å ¥Á¥ç¥ó¥Ò¡Ê5¡¼11¡¢13¡¼11¡¢5¡¼11¡¢7¡¼11)
Ä¥ËÜÈþÏÂ 3¡Ý1 ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡Ê13¡¼11¡¢9¡¼11¡¢11¡¼5¡¢11¡¼9¡Ë
ÂçÆ£º»·î 3¡Ý0 ¥Ñ¥Ð¥É¡Ê11¡¼5¡¢11¡¼3¡¢11¡¼4)
ÁáÅÄ¤Ò¤Ê 3¡Ý0 ÍÕ°Ë×÷¡Ê11¡¼7¡¢11¡¼3¡¢11¡¼6)
¡ã3²óÀï¡ä
¶¶ËÜÈÁÇµ¹á 0¡Ý3 ²¦·Ýíì¡Ê8¡Ý11¡¢3¡Ý11¡¢10¡Ý12¡Ë
Ä¥ËÜÈþÏÂ 3¡Ý1 ÂçÆ£º»·î¡Ê6¡¼11¡¢12¡¼10¡¢11¡¼6¡¢11¡¼3¡Ë
ÁáÅÄ¤Ò¤Ê 0¡Ý3 ²¦ÒØ碰¡Ê6¡Ý11¡¢4¡Ý11¡¢5¡Ý11¡Ë
Ä¥ËÜÈþÏÂ ¡Ý ²¦ÒØ碰