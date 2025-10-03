13ºÐ¤ÎÃæ³Ø2Ç¯À¸¡¦À±ÎÜºÚ¤µ¤ó¡ØÈþ¾¯½÷¹Ã»Ò±à¡Ù¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¯¡¡¡ÚºÇ½ª½ç°Ì TOP7È¯É½¡Û
¡¡¡È¼¡À¤Âå¤Î¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¡É¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡ØÈþ¾¯½÷¹Ã»Ò±àVol.26¡Ù¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢13ºÐ¤ÎÃæ³Ø2Ç¯À¸¡¦À±ÎÜºÚ¤µ¤ó¡Ê¤Û¤·¡¦¤ë¤Ê¡Ë¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸«»öÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿À±¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼è¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÆÃÅµ¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤È´¶·ã¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥½¥í¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ÎÄó¶¡¡¢Á´¹ñ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Î¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÈÎÇä¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÈþ¾¯½÷¹Ã»Ò±à¡×¼Ì¿¿Å¸¤Ç¤Î¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ëµ¯ÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¤ÊÆÃÅµ¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÈþ¾¯½÷¹Ã»Ò±à¡×¤Ï¡È¼¡À¤Âå¤Î¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¡É¤ÎÇÚ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯·¿¥¢¥ï¡¼¥É¡£Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Vol.26 ºÇ½ª½ç°Ì¡ÊTOP7¡ËÈ¯É½
1°Ì¡§À± ÎÜºÚ¤µ¤ó
2°Ì¡§ºù°æ¤³¤Ï¤ë¤µ¤ó
3°Ì¡§Ç¹õ¤¹¤¤¤µ¤ó
4°Ì¡§¤ì¤¤¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó
5°Ì¡§¼·À¥¼·Æú¤µ¤ó
6°Ì¡§¤»¤ì¤Ê¤µ¤ó
7°Ì¡§Âµ²°ÍªÍ£¤µ¤ó
