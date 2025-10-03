◇卓球 WTT中国スマッシュ(9月25日〜10月5日、中国)

2日に3回戦が行われ、日本勢でベスト16に残った松島輝空選手（世界ランク24位）、宇田幸矢選手（同33位）、茺田一輝選手（同78位）の3人が出場。

松島選手は、世界ランク上位の梁靖崑選手（同6位/中国）相手にフルゲームの大接戦。最後は強打で流れをつかみ、3連続ポイントを奪い勝利でベスト8進出。宇田選手も、強豪のモーレゴード選手（同5位/スウェーデン）に3−1で勝利。世界トップレベルを破った日本人2選手がベスト8に進出しています。

今大会予選から勝ち上がってきた茺田選手は、1回戦で張本智和選手（同4位）を破った陳俊菘選手（同113位/中国）と対戦。2ゲームを奪われたものの第3、4ゲームを奪い返した茺田選手。しかし最終第5ゲームを落とし敗戦。ベスト8進出は逃しました。

準々決勝で松島選手は王楚欽選手（同1位）、宇田選手は林詩棟選手（同2位）と対戦。世界のトップ選手とそれぞれ対戦します。

▽日本勢の今大会試合

＜1回戦＞

松島輝空 3−0 薛飛（11−6、11−7、11−7）

篠塚大登 1−3 カルデラノ（11−6、6−11、5−11、8−11）

茺田一輝 3−1 V.イシイ（10−12、11−6、11−1、11−8）

張本智和 2−3 陳俊菘（11−8、10−12、8−11、11−8、9−11）

宇田幸矢 3−1 クビク（11−1、11−13、11−8、11−9）

戸上隼輔 3−0 カナック ジャー（11−9、12−10、11−6）

＜2回戦＞

松島輝空 3−1 フランツィスカ（8−11、11−9、11−6、11−8）

茺田一輝 3−2 オ ジュンソン（9−11、12−10、11−8、7−11、11−4）

宇田幸矢 3−2 林繇儒（11−9、11−6、8−11、10−12、11−8）

戸上隼輔 1−3 林詩棟（7−11、13−11、2−11、8−11）

＜3回戦＞

松島輝空 3−2 梁靖崑（11−4、9−11、11−8、8−11、11−8）

茺田一輝 2−3 陳俊菘（11−13、8−11、11−9、11−4、8−11）

宇田幸矢 3−1 モーレゴード（11−9、11−6、7−11、11−3）

＜準々決勝＞松島輝空 − 王楚欽宇田幸矢 − 林詩棟