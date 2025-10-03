米ラスベガス在住でフィギュアスケート女子トリノ五輪４位の村主章枝さんが、久しぶりに姉妹ショットを披露した。

３日までにインスタグラムを更新し「コパ先生とランチをしました」。日本の風水の第一人者で開運アドバイザーの「Ｄｒ．コパ」こと小林祥晃氏と、元フィギュアスケート選手で解説者やコメンテーターとしても活躍した妹・村主千香さんと食事したという。「いつもたくさんのアドバイスをありがとうございます。早く足が治るといいですね。 来年のラッキーカラーは、赤、青、黄色、ゴールド、シルバーです」とつづった。

３人で記念撮影した写真をアップ。フォロワーは「美人姉妹」「村主さん姉妹、いつもお美しいですね」「素敵です」「いつ見ても綺麗な姉妹ですね」「村主さん更に色気ましましたね」「スタイル良いし素敵」とほれぼれしていた。

妹の千香さんは現役時代、２００４〜０５年シーズンに全日本選手権９位に入るなど、国内でもトップクラスのスケーターとして活躍。０５〜０６年のシーズンには関東選手権優勝、全日本選手権１３位、国体２位という成績を残して現役を引退した。その後はプロスケーターに転向し、カリブ海クルージング船のロイヤルカリビアンアイスショーやプリンスアイスワールドに出演。解説者、コメンテーターとしても活躍した。プライベートでは１２年７月に結婚し、１３年１０月に第１子長男、１８年１２月に第２子次男を出産している。