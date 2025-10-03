◆凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、フランス・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）

【シャンティイ（フランス）２日＝山下 優】ＪＲＡ海外馬券発売対象の第１０４回凱旋門賞・Ｇ１（５日、パリロンシャン競馬場）の出走馬１８頭の馬番、ゲート番、騎手が確定した。内枠が有利と言われる一戦で、日本調教馬のクロワデュノールは１７番、ビザンチンドリームは１５番と外枠からのスタートになった。対照的にアロヒアリイは内の４番ゲートとなった。

日本馬３頭の明暗が分かれる抽選会になった。日本勢で最初の９番目に名前を呼ばれたのは日本ダービー馬のクロワデュノールで、馬番のボールから出た数字は１７だった。１２年のオルフェーヴルが１８番枠から２着になったが、圧倒的に不利な外枠に入ってしまった。斉藤崇調教師は「内が良かったですけどね…。決まったものは仕方ないです。北村友騎手と考えたいです」と冷静に受け止めた。だが、考え方を変えれば包まれずスムーズに走れる外枠。１９８４年のサガス以来、勝ち馬が出ていない枠番だが、自らの力で勝利への道を切り開く。

続いて１０番目にビザンチンドリームの名が呼ばれ、こちらも１５番と外めの枠になった。坂口調教師は「与えられたところでやるしかない。あとはマーフィー騎手と相談して考えたい。状態はいいですし、落ち着きもあって雰囲気はいい。もう一段階、上げてレースに向かえます」と前を向いた。１８年シーオブクラスが２着になった枠番から、世界の頂点を目指す。

対照的に喜んだのは内めの４番枠が当たったアロヒアリイ陣営だ。１４番目に馬名が呼ばれ、２０年にソットサスが勝利した枠番に。田中博調教師は「いい枠なのではないでしょうか。最初出てから、直線が長いとはいえ、内に越したことはないですからね」と力を込めた。あまりスタートが速くないタイプだが、「以前とは馬も違いますし、ギヨームドルナノ賞からまた馬が良くなっているので、スタートも出てくれるのではと思います」と期待した。

母の父は凱旋門賞で２年連続２着のオルフェーヴル。進化の著しい３歳馬が、祖父の力を受けて羽ばたくか。日本が誇る三本の矢で挑む凱旋門賞は、もうすぐだ。

◆抽選方法 馬名が書かれた紙が入った白いボールを引き、次にゲート番が入った紙が入った黒いボールを引いてゲート番を決める方式。最初に馬名を呼ばれたのはホワイトバーチで９番ゲートになった。