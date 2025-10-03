◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第３戦 カブス―パドレス（２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

渡米４年目で自身初のポストシーズンに臨むカブスの鈴木誠也外野手（３１）が２日（日本時間３日）、ワイルドカードシリーズ第３戦となる本拠地・パドレス戦に「５番・右翼」でスタメン出場。パドレスの先発・ダルビッシュ有との日本人対決の１打席目は、２回無死一塁の場面で、内角カッターを捉えて左翼線を破る強烈な二塁打を放ち、チャンスメイクした。試合前時点でシーズンでの通算対戦成績は４打数１安打２三振としていた。

レギュラーシーズン４試合連続本塁打でシーズンを終えた鈴木は、現地９月３０日の第１戦ではいきなり本塁打。米メディアによれば４試合連続本塁打以上でポストシーズンに進出した選手は過去３人いたが、第１戦で本塁打したのは鈴木が初だった。

前日の第２戦は、第２打席は真ん中に入ったスライダーを左翼線に運ぶ二塁打で、連続試合長打を「７」に伸びた。

この試合の勝者が、ナ中地区王者・ブルワーズとの地区シリーズに進出する。