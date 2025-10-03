◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第3戦 カブスーパドレス（2025年10月2日 シカゴ）

カブス・鈴木誠也外野手（31）は2日（日本時間3日）、本拠地リグレー・フィールドでパドレスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦に「5番・右翼」で先発出場。第1打席で三塁線を破る二塁打を放ち、3戦連続長打となった。

地区シリーズ進出へ負ければ終わり。勝利が絶対条件となる一戦で、またしても快音が本拠地に鳴り響いた。0−0の2回無死一塁で迎えた第1打席、パドレス先発のダルビッシ有投手と対戦。1ボールからの2球目、内角のカットボールを強振。打球は三塁線を破る二塁打で二、三塁と先制の好機を広げた。ダルビッシュとは過去に5度対戦し、4打数1安打1四球だった。

続くケリーが死球で無死満塁とすると、7番・クルーアームストロングが直球に詰まりながらも中前打を放ち、待望の先制点。なおも無死満塁で、ダルビッシュは早々に降板となり、1回0/3でKOした。さらに2番手・エストラダから押し出し四球もあり、この回2点を奪った。

30日（同1日）の初戦で0−1の5回にポストシーズン初アーチとなる左中間へ打球速度112．2マイル（約180.6キロ）、打球角度20度の弾丸ライナーで飛び込む同点1号ソロを放ち、見事逆転先勝に導いた。第2戦は0−3で敗れたものの、4回の第2打席で強烈な左翼線二塁打を放っていた。