国際サッカー連盟(FIFA)は2日、2027年に行われる次回のU-20ワールドカップをウズベキスタンとアゼルバイジャンで開催することが決まったと発表した。同大会は2007年1月1日以降に生まれた選手が出場資格を持つ。



第25回目の大会で史上初の2か国共催。またアジアサッカー連盟(UEFA)と欧州サッカー連盟(UEFA)の越境開催となる。



FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は同日、「この歴史的な大会はヨーロッパとアジアを結びつけ、サッカー界における最も輝かしい若いタレントのショーケースの場となるだろう」との声明を発表した。



U-20W杯は2年に一度の開催で、現在は2025年大会がチリで開催中。U-20日本代表は2連勝でベスト16入りを決めている。