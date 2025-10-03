伊東純也がクイックリスタートで好機演出も…ゲンクはハンガリー王者に敗れてEL2連勝ならず
[10.2 EL第2節 ゲンク 0-1 フェレンツバーロシ]
ゲンク(ベルギー)は2日、開幕2連勝を目指したUEFAヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズ第2節でフェレンツバーロシ(ハンガリー)に0-1で敗れた。FW伊東純也は先発出場して60分間のプレーになった。
伊東は前半3分、FWオ・ヒョンギュがファウルを受けてFKを獲得するとクイックリスタート。相手の隙を突くキックで最終ラインの背後へ走ったDFザカリア・エル・ワアディにピタリと合わせたが、エル・ワアディのシュートはGKデネス・ディブシュにセーブされた。
その後はゲンクが主導権を握ったが、決め手に欠く展開となった。一方のフェレンツバーロシは前半42分、速攻からFWレニー・ジョセフが抜け出してシュートまで持っていったが、GKヘンドリク・バン・クロンブルッヘに防がれた。それでもフェレンツバーロシは同44分、MFヨナタン・レービが右サイド深くを取ってクロスを上げると、FWバルナバース・バルガがペナルティエリア内中央で合わせて先制に成功した。
後半2分にはゲンクGKバン・クロンブルッヘがPKを与えてしまった。ただバルガのキックはGKが自らセーブし、1点差を維持。ゲンクは同点を目指して同7分、FWヤルネ・ステウカースがミドルシュートを放つも左ポストに嫌われた。
さらに後半17分、伊東が左サイドからペナルティエリア内に切り込んで右足を振るとDFイブラヒム・シセに当たってコースが変わったが、横っ飛びしていたGKデネス・ディブシュの足の間に挟まる形で止められた。伊東は同20分に交代で退いた。
ゲンクはそのまま1点が遠く、0-1で今大会初黒星となった。
