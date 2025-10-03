本日10月3日（金）よる9時 日本テレビ系にて、「金曜ロードショー40周年特別番組」を放送。

前身の番組「水曜ロードショー」が金曜日に移動し、「金曜ロードショー」としてスタートしたのが1985年10月4日（金）。明日で40周年となる事を記念して、今夜は過去に放送された作品から、視聴者リクエストの多かった名シーン30を一挙大公開！「金曜ロードショー」ならではのトリビア情報付き。

石田ゆり子、大竹しのぶ、木村拓哉、長澤まさみ、倍賞千恵子からの貴重なアフレコ秘話や、市川團十郎親子からのコメントも！とびっきりの名シーンだけを集めた豪華2時間をぜひお見逃しなく。

【コメント 一部紹介】※50音順

■石田ゆり子さんにとって金曜ロードショーとは？

子どもの頃から「家族で金曜日の夜は映画を観る」、そういう素晴らしい時間をくれた番組です。テーマ曲が蘇ってきます、最初の頃の。

■市川團十郎さんにとって金曜ロードショーとは？

今だと映画は、いつでもどこでも見られますが、昔は見られませんでした。

レンタルビデオ屋さんで借りる事ができるちょっと前くらいにテレビで放送されるからみんな（金曜ロードショーを）見てました。

だから、「金曜ロードショー永遠にあれ！」って感じですね

■大竹しのぶさんにとって映画とは？

娘が高校生くらいの時、何かに感動して泣いた顔を私に見せに来ました。

「見て！見て！見て！」と、涙が出ているっていうのを。

そういう何か、感情を豊かにさせてくれるのが映画だと思います。

■木村拓哉さんのアフレコ秘話（一部紹介）

宮粼駿監督が自分に説明はしてくださったんですけど、「彼はね 星に当たってしまったんだね」って言われて、「えっ？？」・・・ていう・・・。

もちろんその出来上がったものを見た後では、監督の説明っていうのが、本当に的を射ているんですけど。

■長澤まさみさんにとって金曜ロードショーとは？

名作をたくさん教えてもらえる、夢の世界に連れていってくれるそんな存在でした。

■倍賞千恵子さんのアフレコ秘話（一部紹介）

アフレコを1人でやってて、つまんないなって思ってたんですよ。

「木村くんと仕事するのに、なんで私ひとりなんだろう」って思って、（プロデューサーの）鈴木さんに言ったら「あっわかりました！」って、一緒にアフレコができたんです。その時「やったー」って思って。

【登場する作品を一部紹介】

■放送時にSNS投稿数の世界記録を作った『天空の城ラピュタ』

■歴代最高視聴率46.9%を記録した『千と千尋の神隠し』

■アニメーション史上最高のエンディングと称される『トイ・ストーリー3』

■金曜ロードショーと同じ40周年を迎える『バック・トゥ・ザ・フューチャー』

