¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿·ÝÇ½¿Í¤ÏÃ¯¡©¡ÖµÓËÜ²ÈX¡×Âè2ÃÆ 10·î¤Ë2½µÏ¢Â³ÊüÁ÷¡ª·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ö¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÖµÓËÜ²ÈX¡×Âè2ÃÆ¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡ªÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¤Û¤«¡Ë¤Ë¤Æ2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë25»þ10Ê¬¡Á25»þ39Ê¬¡¢2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë25»þ05Ê¬¡Á25»þ34Ê¬¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬¼¹É®¤·¤¿µÓËÜ¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¡¢½ñ¤¤¤¿¿ÍÊª¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¼¡¤Ê¤ë¥¹¥¿¡¼µÓËÜ²È¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖµÓËÜ²ÈÈ¯·¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡×¡£º£Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤·Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡ÖµÓËÜ²ÈX¡×Âè2ÃÆ¡£º£²ó¤Ï2½µÏ¢Â³¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÁ°²óÆ±ÍÍ¡¢¡ØÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¡Ù¤ä¡ØÀõÁð¥¥Ã¥É¡Ù¤Ê¤É¡¢Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¿·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡£·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤ÏÂè2ÃÆ¤ÎÊüÁ÷·èÄê¤ËÂÐ¤·¡Öº£²ó¤â¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡ªÁ°²ó¤è¤ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ÊÃ¯¤¬½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¡ËÅö¤Æ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤ó¤Ê·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤È¶¦¤Ë¡ÈµÓËÜ²ÈX¡É¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥× KEY TO LIT¤ÎÃö¼íÁóÌï¡¢ÇÐÍ¥¡¦µÓËÜ²È¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌöÃæ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥À¥¦90000¤ÎÏ¡¸«æÆ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËÙÅÄ°«¤Î3¿Í¡ª
¥É¥é¥Þ¤ò½ñ¤¤¤¿°Õ³°¤Ê¡ÈµÓËÜ²ÈX¡É¤È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©ºîÉÊ¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤«¤é¡¢ºî¼Ô¤¬Ã¯¤«¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤é¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
