A.P.C.がマーク ジェイコブスとコラボ 80年代のカレッジスタイルに着想した全26型を発売
コレクションでは、1980年代のカレッジスタイルにフォーカスし、両ブランドのクレスト（紋章）や、刺繍や型押しといったディテールをアイテムにデザイン。1980年代のパリでマーク・ジェイコブス（Marc Jacobs）が使用していたという定期乗車券「カルト・オランジュ（Carte Orange）」や、アー・ペー・セー創設者 ジャン・トゥイトゥ（Jean Touitou）がソルボンヌ大学の学生時代に使っていた学生証のカラーに由来し、オレンジのアクセントをコレクション全体にあしらった。
アイテムはウィメンズ、メンズ、ユニセックスの3カテゴリーで展開。ウールとカウハイドを用いたバーシティジャケットや、カットソー、ジーンズ、デニムスカート、ストライプシャツといったアパレルアイテムのほか、トートバッグやペニーローファーなど全26アイテムをラインナップしている。価格帯は1万9800〜24万200円。
◾️取扱店舗：A.P.C. DAIKANYAMA FEMME／DAIKANYAMA HOMME／HARAJUKU UNDERGROUND／SHINJUKU TAKASHIMAYA／SHINJUKU ISETAN MEN’S（HOMME）／AOYAMA／HIBIYA／IKEBUKURO TOBU（FEMME）／SHIBUYA／NEWOMAN TAKANAWA／FUTAKOTAMAGAWA／NEWOMAN YOKOHAMA／SHONAN／JR NAGOYA TAKASHIMAYA（FEMME）／NAGOYA／KYOTO／OSAKA NAMBA／OSAKA UMEDA／HANKYU MEN’S OSAKA／KOBE／NISHINOMIYA GARDENS／KANAZAWA／HIROSHIMA／FUKUOKA／HAKATA／OITA／KAGOSHIMA／SENDAI／SAPPORO
◾️ポップアップ
渋谷パルコ
開催期間：2025年10月2日（木）〜13日（月）
営業時間：11:00〜21:00
会場：1階 POP UP SPACE"GATE"
所在地：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ・ヒューリックビル
JR名古屋郄島屋
開催期間：2025年10月2日（木）〜7日（火）
営業時間：10:00〜20:00
会場：4階 ローズパティオ
所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4