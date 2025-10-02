A.P.C.がマーク ジェイコブスとコラボ　80年代のカレッジスタイルに着想した全26型を発売

「アー・ペー・セー（A.P.C.）」が、「マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）」とコラボレーションしたカプセルコレクションを発売した。アー・ペー・セーの各店舗、公式オンラインストアのほか、渋谷パルコとJR名古屋郄島屋で開催しているポップアップで取り扱っている。

【画像をもっと見る】

コレクションでは、1980年代のカレッジスタイルにフォーカスし、両ブランドのクレスト（紋章）や、刺繍や型押しといったディテールをアイテムにデザイン。1980年代のパリでマーク・ジェイコブス（Marc Jacobs）が使用していたという定期乗車券「カルト・オランジュ（Carte Orange）」や、アー・ペー・セー創設者 ジャン・トゥイトゥ（Jean Touitou）がソルボンヌ大学の学生時代に使っていた学生証のカラーに由来し、オレンジのアクセントをコレクション全体にあしらった。

アイテムはウィメンズ、メンズ、ユニセックスの3カテゴリーで展開。ウールとカウハイドを用いたバーシティジャケットや、カットソー、ジーンズ、デニムスカート、ストライプシャツといったアパレルアイテムのほか、トートバッグやペニーローファーなど全26アイテムをラインナップしている。価格帯は1万9800〜24万200円。

◾️取扱店舗：A.P.C. DAIKANYAMA FEMME／DAIKANYAMA HOMME／HARAJUKU UNDERGROUND／SHINJUKU TAKASHIMAYA／SHINJUKU ISETAN MEN’S（HOMME）／AOYAMA／HIBIYA／IKEBUKURO TOBU（FEMME）／SHIBUYA／NEWOMAN TAKANAWA／FUTAKOTAMAGAWA／NEWOMAN YOKOHAMA／SHONAN／JR NAGOYA TAKASHIMAYA（FEMME）／NAGOYA／KYOTO／OSAKA NAMBA／OSAKA UMEDA／HANKYU MEN’S OSAKA／KOBE／NISHINOMIYA GARDENS／KANAZAWA／HIROSHIMA／FUKUOKA／HAKATA／OITA／KAGOSHIMA／SENDAI／SAPPORO

◾️ポップアップ

渋谷パルコ

開催期間：2025年10月2日（木）〜13日（月）

営業時間：11:00〜21:00

会場：1階 POP UP SPACE"GATE"

所在地：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ・ヒューリックビル

JR名古屋郄島屋

開催期間：2025年10月2日（木）〜7日（火）

営業時間：10:00〜20:00

会場：4階 ローズパティオ

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4