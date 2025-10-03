この記事をまとめると ■クルマの純正ホイールはアルミもスチールもシルバーやブラックが主流だ ■技術的には多彩な色が可能だが需要や発注効率の問題が壁となる ■趣味性の高いカラーホイールは少量生産を避けるためにも設定が難しい

カラードホイールがアフターマーケットにしか存在しないワケ

標準装着やメーカーオプションによる、いわゆる純正ホイールは、アルミ、スチールともに色彩が限られる。アルミホイールはシルバーか、ペイントされていてもブラックだ。切削加工を施して、シルバーとブラックの2トーンになるタイプもある。

スチールホイールは、シルバーなどのホイールキャップを装着することが多い。ユニークな車種はスズキハスラーだ。ベーシックなGとGターボは、スチールホイールにホイールキャップを装着せず、ペイントしている。

そのスチールホイールの色彩はガンメタリックが多いが、ボディカラーが2トーンカラーになる場合はホワイトにペイントされていることもある。たとえばルーフがベージュ、下側は明るいブルーの2トーンボディカラーを選択すると、ホワイトのスチールホイールが装着されてオシャレな雰囲気だ。

また、ホンダは以前のシビックタイプRやNSX-Rなどに、ホワイトのアルミホイールを採用していた。汎用品であれば、いまでもブルー、グリーン、レッドなどのアルミホイールがある。以上のように、アルミ／スチールホイールともに、技術的には色彩の種類を豊富に用意できる。しかしボディカラーとの色彩バランスが難しく、開発しても需要が乏しいとムダになってしまう。

とくに現在は効率化を図るため、販売会社がメーカーに対して、大量に売れそうな仕様をあらかじめ多く発注しておく。このような見込み発注が多い場合、売れ筋から外れた商品は納期が長引くことが多い。そうなると、趣味性の強い個性的な色彩は、ホイールに限らずますます売れなくなってしまう。少量生産を避けることも、カラードアルミホイールが用意されにくい理由のひとつだ。