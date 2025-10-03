¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Ûºå¿À¤¬¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡¡Â¼¾åðó¼ù¤¬»°´§³Î¼Â¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¤Ï40¹æ¡õ100ÂÇÅÀ¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¤â22¹æ¥½¥í
¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï2Æü¡¢ºå¿À¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤è¤ë1»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ïºå¿À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤Ï8¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É7²ó2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£¤³¤ì¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¾¡Î¨¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Ã¥»°¿¶¿ô¡¦¾¡Íø¿ô¤Ç¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂÇÀþ¤Ç¤Ïº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬40¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÌöÆ°¤ò¸«¤»¡¢À¸¤¨È´¤¤ÎÁª¼ê¤Ç3¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡Ö40¹æ¡õ100ÂÇÅÀ¡×¤ËÅþÃ£¡£Á°Àî±¦µþÁª¼ê¤âº£µ¨Âè1¹æ¤È¤Ê¤ë3¥é¥óHR¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤¬3ÂÇÀÊÁ´¤Æ¤Ç»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢½ÐÎÝÎ¨¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¡£¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤âÂåÂÇ¤«¤é¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¡¢Á´»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶¸ýÊ¸¿ÎÁª¼ê¤âÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÍ¦»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¡¦ÀÄÌø¹¸ÍÎÅê¼ê¤Ï¡¢¸ÅÁã¡¦ºå¿ÀÂÇÀþ¤ÎÁ°¤Ë5²óÅÓÃæ6¼ºÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬Âè22¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤ÎÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤Ø²ÖÂ«¤ÎÂ£Äè¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹Ã»Ò±à¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú2Æü¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì¡Û¢¡ºå¿À 6-2 ¥ä¥¯¥ë¥È
¾¡ÍøÅê¼ê¡Úºå¿À¡ÛÂ¼¾åðó¼ù (14¾¡4ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÀÄÌø¹¸ÍÎ(2ÇÔ)
ËÜÎÝÂÇ
¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÂ¼¾å½¡Î´22¹æ
¡Úºå¿À¡ÛÁ°Àî±¦µþ1¹æ¡¢º´Æ£µ±ÌÀ40¹æ