お笑い芸人・やす子（27）が2日に放送されたTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後10・00）に出演。きつかった自衛隊時代を支えてくれたヒップホップグループのスタジオライブに号泣する場面があった。

今回の番組は「大切なことを教えてくれた人に再会」というテーマで放送。

やす子は、きつかった自衛隊時代をヒップホップグループ「RIP SLYME」の音楽に支えてもらったという。

「RIP SLYME」との出会いは中学生の時。「山口県の大型フェスで誰かを見に行こうとした時にRIP SLYMEが流れていて衝撃を受けました。10年以上はRIP SLYMEが好きです」と好きになったきっかけを明かした。

RIP SLYMEの魅力については「ロックの方々はギターとか楽器を使っている中で、RIPはマイク1つで盛り上げてるのがカッコイイ」と説明した。

番組では、「RIP SLYME」が出演した大阪の音楽フェスティバル「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL」にやす子も参加するということでその模様を密着した。

ライブ直前、バックステージでは「RIP SLYME」が、やす子のサプライズ出演を考案。ライブが始まると何も知らないやす子は、係員から声かけられて舞台袖まで連れて行かれた。名曲「熱帯夜」のライブ中にメンバー・PESがステージに呼び込んで、サプライズ共演を果たした。

共演後にやす子は「熱帯夜踊ったんだけど！めっちゃ嬉しかった！！やばい！！」と大興奮していた。

スタジオでも「RIP SLYME」がサプライズ登場。スタジオが拍手喝采の中でやす子は「めちゃくちゃ嬉しいです。このあいだステージに上げていただきありがとうございました」と感謝した。

番組の最後には特別生スペシャルライブで「熱帯夜」と「One」を熱唱した「RIP SLYME」。超近距離のライブにやす子は号泣。「ずっと大好きだったから嬉しいです」と感激した。