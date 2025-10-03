岩本照主演『恋する警護24時 season2』、桜井日奈子＆小野武彦が続投 最新の警護シーン写真も到着
10月17日スタートする岩本照主演ドラマ『恋する警護24時 season2』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）に、桜井日奈子と小野武彦がseason1から続投することが発表された。さらに最新の警護シーン写真が到着した。
【写真】『恋する警護24時 season2』最新の警護シーン写真
2024年1月期に放送された『恋する警護24時』。事件を追う考察あり、迫力のアクションあり、そしてヒロインの弁護士・岸村里夏（白石麻衣）とのひと筋縄ではいかない恋ありという、考察系アクション・ラブコメディーが、約1年半の時を経てカムバックする。
season1で岩本演じる北沢辰之助たち警護チームや白石演じる岸村里夏と深い関わりを持つ役どころで物語に花を添えた桜井と小野が、season2でもより一層盛り上げていくことに。
しかも、前作ではゲスト出演だった桜井は、準レギュラーとして本格参戦。桜井が演じるのは、藤原丈一郎演じる原湊の姉・原香。大金持ちである実家が営む会社を継ぎ、現在は社長を務めるしっかり者だが、“超”が付くほどの強気な性格で、弟・湊はもちろん、辰之助たち警護チームまでもをたじろがせる存在だ。
そんな香が今回、ひと味違う一面も披露することに？ 仕事が忙しすぎて出会いもない香は、周囲の勧めもあって婚活を始めたところ、マッチングアプリで見事にマッチ。しかし、その相手が想定外の人物で…。
そして、小野が演じるのは、里夏が勤める法律事務所の所長で、良き上司である矢吹賢治。かつて裁判官をしていた際に辰之助の父が殺された事件に関わっており、以来、辰之助のことを何かと気にかけてきた。それゆえに辰之助の仕事ぶりも知っており、絶大な信頼を寄せる矢吹は、時に辰之助に警護の仕事を依頼することも。また、辰之助と部下・里夏のことを温かく見守っていく。
最新の警護シーン写真に写る1人は、辰之助たち警護チームが新体制となって初めて警護を担う対象者・五十嵐聖（大地伸永）。五十嵐は連続強盗殺人事件の犯人として逮捕されるも、無罪となって釈放されることに。しかし、世間の注目を集めたことで誹謗（ひぼう）中傷や殺害予告の危機にさらされてしまったことで、辰之助たちが警護するのだが…？
そしてもう１人が、警護チームのIT専門職員・高石みのり（松井遥南）。「コ・アラセキュリティ」からやって来たみのりは、警護に関わる仕事の経験は浅いが、かつてタクシー会社で通信担当をしていたこともあり、得意な道の指示や状況整理で辰之助たちの警護を強力サポートしていく。
金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』は、テレビ朝日系にて10月17日より毎週金曜23時15分放送。
