今季限りでの退団が発表されている広島の田中広輔内野手（３６）と松山竜平外野手（４０）がシーズン最終戦の４日・ヤクルト戦（マツダ）に出場することが２日、決定した。新井貴浩監督（４８）が２人の昇格を明言。２０１６年からのリーグ３連覇に大きく貢献した功労者に特別な舞台が用意された。

それだけの貢献をしてきて、それだけ愛されてきた。この舞台は広島で２人が歩んできた道をたたえるものだ。田中、松山が球団と来季の契約を結ばないことが発表されてから一夜。新井監督は「広輔はスタメンで。イモ（松山）は代打で考えています」と明らかにし、最終戦に出場させる意向を示した。

さっそく２人はこの日、マツダスタジアムを訪れ、松田オーナーの元に退団のあいさつへ行った後、野球道具をロッカールームに運び入れた。田中は「応援してくださる方、僕の家族とか両親のためにも、もう一度気を引き締めて出るからにはいいパフォーマンスを見せたい」と気合。松山は「１打席かもしれないけど、１８年間お世話になったので、いい姿を見せられれば」と意気込んだ。

ともに１６〜１８年のリーグ３連覇に大きく貢献し、自らの立場を確立。ベテランの域に入っても存在感を示し続けていたが、世代交代の波にあらがうことは難しく、今季、田中は１軍で１４試合の出場にとどまり、松山は１度も昇格の機会がないまま、退団の流れとなった。

それでもまだ野球への情熱は衰えてはおらず、２人は現役続行を希望している。９月で４０歳になった松山は「ヒット、ホームランが一番いいかもしれないけど、しっかり自分のスイングをして、『まだできる』というところを見せられたらそれでいい」と最終戦へ闘志を燃やした。

田中は「散々やってきて、しんどかったところもある。僕の中では１軍でやることはないと思って覚悟を決めてやっていた」と正直な思いを吐露した。その中で与えられた１軍の舞台。今は気持ちを入れ直し、「少なからずチームが勝つために、チームを良くしようとやってきたことが評価された証しの一つなのかな」と胸を張った。

新井監督は「彼らがいなかったら優勝もなかったと思うし、自分も現役時代、一緒にやっているし、たくさんの思い出もある。カープのユニホームを着てプレーするのは最後になるから、ファンの方に一目見ていただきたい」と親心をにじませた。時代を彩った鯉の人気者がチームを去る。今季最終戦はそんな２人に感謝を伝え、背中を押す場になる。