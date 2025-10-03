日向坂46・五期生グラビア公開 「麦わら帽子が似合う」「可愛すぎる」
日向坂46の公式サイトで展開中の企画「五期生のぽかぽか写真館」にて、9月30日に坂井新奈、10月1日に高井俐香、2日に片山紗希のグラビアが公開された。
【写真】全員かわいすぎる 日向坂46・五期生のグラビアをまとめてチェック
「五期生のぽかぽか写真館」では、今年3月に加入した五期生10人を順次紹介。24日の松尾桜を皮切りに、連日の公開がファンの注目を集めている。
グループ最年少メンバーの坂井はぬいぐるみを手にしたキュートな姿を披露。高井はツインテールに麦わら帽子を合わせ、自然体の笑顔を見せた。さらに片山は本を手にメガネを掛けた知的な雰囲気で登場し、それぞれの個性を感じさせるカットとなっている。
ファンからは「可愛すぎる」「ツインテール可愛すぎ」「麦わら帽子がよく似合う」「文学少女」「メガネ似合う」などのコメントが寄せられ、五期生の魅力に熱い視線が注がれている。
