日本時間5日に地区シリーズ初戦

米大リーグのドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数1安打1打点。チームは8-4で勝利し、地区シリーズ進出を決めた。大谷は同シリーズ初戦となる4日（同5日）の先発登板も決定。また史上初の記録が誕生することになった。

WCSでレッズに連勝したドジャースは、4日（日本時間5日）からフィリーズと地区シリーズを戦う。敵地フィラデルフィアで迎える初戦の先発マウンドに、大谷が上がることが決まった。

米専門メディア「ドジャー・ブルー」公式YouTubeチャンネルは、デーブ・ロバーツ監督の会見の動画を公開。「地区シリーズ初戦の先発は大谷か」と問われた指揮官は、「そうだ。ショウヘイが先発する」と明言した。

これまで数々の史上初の記録を樹立してきた大谷だが、地区シリーズ初戦ではレコードブックに新たな勲章が加わる。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のXに、「ショウヘイ・オオタニは、MLB史上初めて単一のポストシーズンで、少なくとも1試合で投手、1試合で野手として先発する選手となる」と投稿した。

ポストシーズンでは初登板となる大谷。投打に大きな注目が集まる。



