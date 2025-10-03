公開中の映画『アフター・ザ・クエイク』。原作は、刊行から25年が経った今も世界中で愛読されている村上春樹の短編連作『神の子どもたちはみな踊る』（新潮文庫刊）。収録されている4つの短編をベースに、オリジナルの設定を交えて映像化した。1995年の阪神・淡路大震災以降、それぞれ異なる時代・場所で孤独を抱える4人の人生が交錯し、現代へとつながる喪失と回復の物語となっている。出演した岡田将生が、村上作品への思いや役への向き合い方を語った。

村上作品の映像化には、いい意味で正解がない

村上春樹作品は、過去にも何作も映像化されてきた。世界的に高い評価を得た『ドライブ・マイ・カー』（21年）や、幻想的な映像美のアニメ映画『めくらやなぎと眠る女』（24年）など、近年も話題作が続いている。

『ドライブ・マイ・カー』に続き、村上作品への出演が2度目となる岡田将生は、「村上春樹さんの作品は、言葉がずっと体内に残る」と話す。

「村上さんの作品には、いい意味で正解がありません。言葉や場面がどういう意図で作られたのかを、監督、スタッフ、俳優が悩みながら形にしていきます。感じ取ることは人それぞれ違いますが、監督と一緒にそれらをひとつの表現に整えていく作業は、ずっと浸っていたいような、それでいて早く手放してしまいたいような時間でした。

村上さん原作の映画に参加させていただくのは本作が2回目ですが、こういう時間が自分は好きなんだな、とあらためて感じました」

演技のキーワードとなった「からっぽ」という言葉

岡田が出演したのは、交錯する4つの時代の中の「1995年」パート。妻が突然姿を消し、失意の中で釧路へ旅に出る平凡なサラリーマン・小村を演じている。

「これまではエキセントリックな役を演じることが多かったのですが、そういう役は意外とキャラクターが作りやすいんです。でも本作で演じた小村のような“普通の人”は、何をもって“普通”とするのかがわからない。万人が納得する“普通”を探し続けなければならず、それが難しかったです」

小村を演じる手がかりとなったのは、映画の軸にもなっている「からっぽ」という言葉だったと岡田は言う。小村の妻・未名（みめい／演：橋本愛）は、「まるで空気のかたまりと一緒に暮らしているみたいだった」という置き手紙を残して姿を消す。失意の中、旅に出た小村は、旅先でも「からっぽ」の白い箱と対峙する。

「妻が口をきかなくても話しかけ続けたり、旅先で自分が何を食べたいかもはっきり言えなかったり……。小村が『からっぽ』を抱えて生きている人だということは、脚本から十分伝わってきました。キャラクターとしては少しも共感できるところはありませんでしたが、寄り添うことならできると考え、感情は出さずにフラットに演じました」

自分の演じる人物が作品にどう作用していくのか

8月に36歳になり、以前より自分の演技を俯瞰的に見られるようになったという岡田。

「基本的に役への向き合い方は20代のころと変わっていないと思っています。でも、自分の演じる人物が作品にどう作用していくかは、より考えるようになりました」

そう答えながら、「そして確実に20代のころよりも俳優という仕事がより好きになった」と、笑顔を見せる。そして、この『アフター・ザ・クエイク』を俯瞰して、こう語った。

「村上さんの作品は余白が多いんです。だからタイミングや状況によって、作品のとらえ方もまったく違うものに見える。それだけに、やりがいも大きい。村上作品に一度参加させていただけた経験があるからこそ、それを余計に感じるようになりました」

『アフター・ザ・クエイク』は大きく4つのパートで構成されている。登場人物たちはそれぞれ孤独や恐怖を抱えながら、現実と幻想を彷徨う。感覚的で幻想的な世界は、観客の想像力をかき立てる。

「20代のころは役作りにも正解を求めて、思考も直線的だったと思います。でも正解なんてどこにもないんです。30代半ばを過ぎて、ようやくそう言い切れるようになってきて、本作のように正解を求めない作品にも出会えるようになった。これはありがたいことだと感謝しています。

楽しみながらつくろうとしている監督やスタッフの方々と出会えたことや、現場でご一緒することは叶いませんでしたが、海岸で焚き火をする男を演じた堤真一さん、“かえるくん”と共演する佐藤浩市さんなど、素晴らしい先輩方と共演できたのも貴重な経験でした」

帰る場所があることが、大きな安心感になっている

俳優という仕事は、「からっぽ」の箱に中身を入れ続け、自分をブレンドしていく作業に似ていると岡田は言う。

「仕事に限らず、人生経験や人との出会いによって変わっていく価値観を、自分の中でメレンゲして、日々新しい自分に進化している──そんなイメージです。昔は背伸びして大人の役をやりたいと思っていた時期もありましたが、今の自分の経験と年齢でできる役を探し続けていきたいです」

自分の中だけで終わらせず、相手役から“もらう”こともあるという。

「自分だけではできなかった芝居を、相手の方によって引き出してもらうこともあります。だから、僕も相手の方にあげられるものを、常に自分の中にしまっておくようにしています」

私生活では昨年、俳優の高畑充希と結婚。家族が増えたことで、自由度が増したと話す。

「帰る場所があることで、心と体が軽くなったと感じて、大きな安心感になっています。恐れるものがなくなり、どこまでも自由に突き進めるような気持ちになりました」

さまざまな人生経験を経て、俳優・岡田将生が巡り会った『アフター・ザ・クエイク』。彼はそのテーマを“揺れ”だと語る。

「最初はまったく“揺れ”がなかった小村が、感情と自分を動かしたことで、エピソードごとに登場人物の“揺れ”が大きくなって、最後に自分自身を取り戻しにいく。観る方によって受け取り方はいろいろあると思いますが、それぞれの答えを探しに、劇場に来ていただけたら嬉しいです」

おかだ・まさき 1989年生まれ、東京都出身。2006年デビュー。近年の主な映画出演作は、『アングリースクワッド 公務員と7人の詐欺師』（24年）、『ゆきてかへらぬ』（25年）など。11月21日には声優を務めた『果てしなきスカーレット』が公開予定。韓国ドラマ初出演となるDisney＋オリジナル韓国ドラマ「殺し屋たちの店」シーズン2の配信も控える。

『アフター・ザ・クエイク』

監督：井上剛／原作：村上春樹『神の子どもたちはみな踊る』（新潮文庫刊）より／脚本：大江崇允／出演：岡田将生、鳴海唯、渡辺大知、佐藤浩市ほか／2025年／日本／132分／配給：ビターズ・エンド／公開中

