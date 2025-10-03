れむこさんの漫画「うちの子天パ問題」がインスタグラムで700以上の「いいね」を集めて話題となっています。

天然パーマ（天パ）がコンプレックスだった両親から生まれた息子は、同じく天パ。息子がコンプレックスを抱かないように、天パを褒めて育てていましたが、ある日…という内容で、読者からは「言葉掛けで気持ちは変わりますよね」「大人になったら天パのよさが分かると思う」などの声が上がっています。

天然パーマを褒め続ける母の想い

れむこさんは、インスタグラムとXで育児漫画を発表しています。れむこさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

れむこさん「物心ついた頃から絵を描いていましたが、インスタグラムで発表するようになったのは2年ほど前からです。『育休中のスキマ時間にできる趣味を』と思い、始めました。今まで自分の作品を他の人に読んでもらったことがなかったので、リアクションをいただけることがとても楽しいことだと知りました！」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

れむこさん「知らない子にやられたことが衝撃的だったのと、それでもプラスに捉えていた息子の姿がすてきだな、と思ったので漫画にしました」

Q.このときの男の子の行動を、とっさにどのように思いましたか。

れむこさん「『なんてことしてくれてんねん！』と思いました」

Q.れむこさん自身は、天パについてどのように悩んでいたのでしょうか。

れむこさん「ありがたいことに周囲の人たちは『かわいい』と言ってくれていましたが、私自身は『サラサラストレートヘアが正統派でかわいい！』という思いがあったので、思い通りのシルエットにならないことがコンプレックスでした」

Q.息子さんが今後天パに悩むようになったら、どのように対応したいと思いますか。

れむこさん「私は息子の髪形を本当にかわいいと思っているので、褒めまくります！ 『大人になるとみんなパーマをかけて、わざわざこの髪形にするんだよ』と言ってあげたいです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

れむこさん「『天然パーマはかわいいですよ』『ヨーロッパの彫刻みたいですてき』『大人になったら天パのよさに気付いてくれると思いますよ』などのコメントをいただきました」