「承認欲求」を満たすため――。おぞましい犯行に手を染めた鬼畜教師は、初公判でこう供述した。全国で増え続ける、教員による性犯罪。変態教師を教壇から撲滅すべく、教育現場の実態に迫る！（全3回中の1回目／続きを読む）

愛知県警が総力を上げて捜査中

「生活安全部長をトップとする捜査本部を、熱田警察署に設置する」

7月22日の午前10時半。愛知県警少年課長が発表文を読み上げると、県警記者クラブに緊張が走った。

県警が、殺人や強盗事件ではない生安部の事件に捜査本部を立てるのは“異例中の異例”のことだ。

「捜査本部の名称は『教員グループによる性的姿態撮影等処罰法違反事件捜査本部』。生安部長以下、74名体制とする」

今年6月、世間を震撼させた“変態教師グループ”による前代未聞の性犯罪。複数の現役教師が女子児童への盗撮を繰り返し、画像や動画をSNSグループで共有し、〈いいですね〜〉〈見入っちゃいます！〉〈羨ましいです〉等と“品評会”を愉しんでいたのだ。





発覚のきっかけは、名古屋市立御劔小学校の元教員・水藤翔太被告（34）が今年3月に器物損壊容疑で逮捕されたことだった。

「水藤は駅のホームで少女のリュックに背後から体液を付着させた。防犯カメラの映像が証拠となって逮捕されると、取り調べの中で次々に余罪が発覚しました」（県警担当記者）

駅のホームや路上で繰り返し下半身を露出。職場でも女子児童の給食のスープに体液を混入させ、リコーダーに体液を付着させていた。捜査の過程で水藤の携帯電話を解析したところ、SNS上の変態教師グループの存在が明らかになったのだ。

「水藤に続き、名古屋市立小坂小学校の教員・森山勇二被告（42）と横浜市立本郷台小学校の教員・小瀬村史也被告（37）を盗撮による性的姿態撮影処罰法違反容疑で逮捕。森山は女子児童のリコーダーや赤白帽に体液を付着させ、小瀬村は女子児童の体を触るなどしていたことから再逮捕された。

SNSグループのメンバーは8名。全員が小中学校の教員だったとみられ、県警は残り5名の特定に総力を挙げている」（捜査関係者）

目を覆いたくなるおぞましい犯行に日々、明け暮れていた変態教師たち。国立の教育大学を卒業し周囲からはエリート教員と目されていた3人は、職場でもみな一様に「真面目で明るい先生」と評価されていた。一方で、その狂気を仮面の下に隠していたのだ。

水藤を知る名古屋市教育委員会の関係者が語る。

「水藤家は両親ともに学校の先生。名古屋市内の進学校を出て愛知教育大を卒業した水藤先生はまさにサラブレッドです。同じく公務員の妻と子ども2人に囲まれて、一家は幸せそのものに見えました」

7月の初公判で起訴事実を全面的に認めた水藤は現在、保釈中だ。

「彼は“学校に近づかない”という条件付きで保釈されており、週に一度、奥さんと一緒に病院へ通っているそうです。それ以外の日は家に籠り、子どもの世話は奥さんと義母がしていると聞きました」（同前）

今回の衝撃的な事件は氷山の一角に過ぎない。教員による児童生徒への性犯罪は、全国で増え続けている。

