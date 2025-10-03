

『別冊少年マガジン』で連載された諫山創氏による漫画『進撃の巨人』。

全34巻の単行本は日本のみならず18言語・180カ国で出版され、2024年時点で1億4000万部以上の発行部数を誇っている。またアニメや映画、ゲームなどメディアミックスが展開されている人気作品だ。

実在した「壁に囲まれた町」

物語は、主人公であるエレンと幼馴染のミカサ、アルミンたちが暮らす街が、巨人に襲撃されるところから始まる。彼らの街は人々を巨人から守るために、高さ約50mの壁に囲まれている。

この「壁」という特殊な設定はこの作品の根幹でもあるが、実はドイツによく似た「周囲を壁に囲まれた町」がある。ネルトリンゲンだ。

2013年にアニメ放送が始まった直後から、ファンの間では「ここが舞台ではないか？」とネット上を中心に話題にのぼったが、公式に明言されてはいない。

いわば非公式聖地として知られているこの町を、世界100カ国以上の現地在住日本人ライターの組織「海外書き人クラブ」会員が訪ねた。

直径1kmほどの小さな町

ネルトリンゲンはドイツ南部バイエルン州、ロマンチック街道のほぼ中央にある。平野にぽつんと存在する直径1kmほどの小さな町だ。実は、この平野は1500万年前に隕石が衝突してできた、直径約25kmのクレーターでもある。

最初に壁が作られたのは今から810年前の1215年。交通の要として町が栄え、財産や人々を守るために城壁が作られた。

そして町の拡大に伴い、1327年にさらに外側を囲む壁が作られた。内側の壁は現存していないが、地図上で円形の道路が確認できる。



右が旧市街地、左がさらに外側に壁が作られた現在と同じ形の地図。城壁博物館にて（写真：筆者撮影）

ネルトリンゲンには5つの城門がある。町の東側にあるダイニンガー門から入ってみた。城門の内側には階段があった。なんと城壁の上は、町をぐるっと1周できる約2.6kmの遊歩道となっている。

壁の高さは約10mで目線が屋根の高さになる。

中心部を見ると、ドイツらしい木組みの家や赤茶色の屋根が広がる。まさにエレンたち104期訓練兵たちが、屋根の上を縦横無尽に駆け回る姿が目の前で再生されるようだ（彼らは立体機動装置という、空中を高速移動できる機械を用いる）。



屋根の上を駆けていく訓練兵たちが見えてきそう（写真：筆者撮影）



建物は新旧さまざまだが、屋根の色は赤茶色系で統一されている（写真：筆者撮影）

町のシンボルは「豚」

この町にはほかにも『進撃の巨人』を連想させるものがあった。その1つが、町のシンボルである豚だ。1440年のある夜、1匹の豚が城門から逃げ出して町が騒ぎになったことから、敵の夜襲作戦が失敗に終わったという伝説がある。

作品内で豚は壁に囚われた不自由な生活を暗示し、大ヒットとなった初代オープニングソング「紅蓮の弓矢」の歌詞にも登場するほか、始祖の巨人ユミルに関わる象徴的な存在でもある。



町の守り神として人々から親しまれている（写真：筆者撮影）

また町の紋章には鳥が描かれていた。『進撃の巨人』には4つの兵団が登場しそれぞれのシンボルを持つが、物語の中心となる調査兵団は重なる2つの翼をシンボルとしている。



色もデザインも違うが、広げた翼の紋章に調査兵団を連想（写真：ネルトリンゲン市立博物館）

世界中のファンが訪れた痕跡

さて、このように作品世界と共通点を感じるこの町。非公式聖地ではあるが、世界中からファンが訪れているようだ。城壁を歩いているといくつも落書きを見かけた。

また町の中心にあるゲオルク教会のダニエル塔にも多くのファンが訪れ、多数の落書きも残されているそうだ。筆者は今回登らなかったが、入場料4ユーロで高さ90mの塔の先まで行くことができる。

しかし、町として『進撃の巨人』を前面に出しているところは何1つ見当たらない。そう思いながらふと立ち寄った市の博物館の入り口に、唐突にエレンとミカサらしき人物が現れた。



チケット売り場の壁（左）には作品に登場する主人公らしき人物が描かれたタペストリーがかかっていた（写真：筆者撮影）

ここはレプジンガー門の塔にある城壁博物館で、ネルトリンゲンの城壁と攻防の歴史が紹介されている。そして塔を登っていくと、最上階にエレンとミカサを思われる人物が描かれた等身大タペストリーがあった。

しかし作品に詳しい方ならきっと、これを見たときの筆者の心の声と同じ言葉が出たと思う。

「うれしいけど……、なんでマーレ編の2人なんですか！？ここにはぜひ104期訓練兵の面々を並べてほしい！」

そんな心の叫びはさておき、そもそも市はどう思っているのだろうか。ネルトリンゲン市の観光・イベント課にメールで尋ねると、代表のダニエル・ヴィツィンガー氏が答えてくれた。

「非公式聖地」に市の見解は？

まず『進撃の巨人』という作品について、そして非公式聖地とされていることについては、当然のことながら把握していた。公式サイドから何かコンタクトがあったことはないが、この話は何年も前から知っているとのこと。

そして作品のファンがネルトリンゲンを聖地巡礼することについても、新たな層が町を訪れてくれていて歓迎している、と答えてくれた。具体的な人数や、どの国から来ているかなどは不明だが、ネルトリンゲンを訪れるファンの数は年々増えていると感じているそうだ。

一方で、町を歩いてきて気になった落書きについても聞いてみた。

「もちろん、こういった行為は明らかに器物破損であり、町が望むことではなく、容認もされていません。その代わりに、ダニエル塔に特別なゲストブックを設置しています」とのこと。ネルトリンゲンを訪れた記念を残したいときには、ぜひそちらのゲストブックに書き込もう。

そして「コンテンツツーリズム」の可能性も聞いてみた。

日本では近年「推し旅」や「聖地巡礼旅」が一般化していて、観光地自身もアニメや漫画作品を軸としたキャンペーンを盛んに行っている。しかし、海外ではそのような観光誘致はほとんど見られない。

だが、ネルトリンゲンが本気でコラボ企画を実施したら、喜ぶファンは世界中にいるだろう。歩いて回れる町の大きさを活かしたスタンプラリーや、この街並みを背景にしたコスプレイベントなど、いくつものアイデアが浮かぶ。

ヴィツィンガー氏は「私たちはもっと多くの訪問者をネルトリンゲンに誘致したいと考えています。基本的には特別な旅行代理店と協力することも想像できますが、まだそのための適切な連絡先がありません」と答えた。

つまり、ネルトリンゲンで『進撃の巨人』ファンイベントというのも、決して夢のような話ではないということだ。日本が発展させてきたコンテンツツーリズムの手法も、今後海外各地で活用されていくかもしれない。

一方で、人気コンテンツではオーバーツーリズムの問題もある。たとえばオーストリアのハルシュタットは、映画『アナと雪の女王』の舞台アレンデールに似ていると話題になり、観光客が押し寄せ、地元の生活に影響を与えるようになってしまった。

日本でも近年、漫画『スラムダンク』の聖地として、神奈川県鎌倉市の鎌倉高校前駅周辺が同様の問題を抱えている。

これに対しヴィツィンガー氏は「健全に着実に観光客が増加していくことを望んでいますが、オーバーツーリズムの懸念というのは、今のところまだ遠い未来の話のように思います」と回答。

こぢんまりとした穏やかな町

もしネルトリンゲンがファンイベントを開催したら、それこそ世界中からファンが押し寄せるだろう。

だが、ここはこぢんまりとした静かで穏やかな町だ。ここを訪れるファンは迷惑行為がないよう、町と文化、そして長い町の歴史を守ってきた人々への敬意を払ってほしいと思う。

余談だが、ネルトリンゲンは別のアニメ作品『プリンセスチュチュ』の非公式聖地としても知られている。実在する街並みとそっくりな風景が出てくるそうで、これについてもヴィツィンガー氏は把握していた。

いずれにしてもこの町には、コンテンツツーリズムの可能性が大いに秘められているといえるだろう。

ネルトリンゲンに行くには、日本からの直行便もあるミュンヘンからがおすすめだ。ミュンヘンから電車または車で約2時間。ドイツ中世の雰囲気や街並み、そして何より「壁」の存在が、作品の世界に心を浸らせてくれることだろう。

（福成 海央 ： オランダ在住ライター、科学コミュニケーター（海外書き人クラブ））