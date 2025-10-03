哲学対話の実践や批評の現場からはどんな言葉の風景が見えるのだろう。新著『さみしくてごめん』を上梓した作家・永井玲衣さんと、往復書簡『晴れ姿の言葉たち』（宮田愛萌さんとの共著）が話題の書評家・スケザネさんによる、初の公開対談が実現した。

私たちのまわりに政治的、社会的でないもは何一つない

スケザネ 永井さんの新刊『さみしくてごめん』、大変興味深く拝読しました。特に冒頭の日記のパートが印象的です。一般的な日記は「今日こんなことがあった」という過去形の記述になりがちなのに対し、永井さんの日記は「〜が好きだ」というような“現在形”の文章が多い。これは、特定の日にしか通用しない出来事ではなく、いつでも成り立つ普遍性を意識したのでしょうか。

永井 そうですね。この日記は6年ほどにわたって断続的に書いているのですが、コロナ前に始まり、コロナ禍を経て、ロシアのウクライナ侵攻があった頃に終わっています。多くの日記は「今日は〇〇があった」というDoが書かれますが、「何を忘れたくないのか」を中心にして、ある意味、これが2022年の出来事であっても、1982年の出来事であっても同じように読める普遍的な言葉を残そうと試みたんです。だから、コロナという言葉も意図的に使いませんでした。

スケザネ 確かに文章というものは、何を描いても、その時代の時間性が張り付きがちです。たとえば僕らは1940年代の小説を読むともう何を読んでも戦争の影がちらついてしまうし、作者がどんな影響を受けたのか気になってしまう。でも実際は、その時代を象徴する戦争にしたって、書き手の当事者性にはかなりの濃淡があります。

永井 だから当初ある意味、時代性みたいなものを一旦置いておいて、いつの時代にも通用する言葉で、そのときの感情を保存しておきたかった。

でも、それは幻想でしたね。その時代にあったことから逃れることはできなくて、私たちは否応なくこの社会構造の中に生きていることを思い知らされたのがウクライナ戦争でした。こと表現の世界では、政治的なもの、社会的なものは切り分けておいたほうがよいという風潮が強いですが、実際に私たちのまわりをよく見れば、政治的でないもの、社会的でないものなんて何一つない。

スケザネ 世界のどこかで起きている出来事と常に隣り合わせにある、という感覚に近いのでしょうか。

永井 そう思います。どんな表現も、文学のようなフィクションでも社会から完全に独立しては存在し得ません。例えば石原慎太郎の『太陽の季節』を読んでも、ヒロインが子どもの頃に恋をした従兄の兄弟は「二人とも戦地で殺されていた」とさらりと書かれている。これは作者が意図して戦場の死を書きたかったとかではなく、社会にビルトインされた現実なわけです。同時代の政治的・社会的なものを意識的に「漂白」しようとすることの不自然さに気づかされました。

あとがきにも書きましたが、本書は4年間塩漬けにしていたんですね。主にコロナ禍において対話の場をほとんど開くことのできなかった時期に書いた試みを世に出してよいものか躊躇していたので。

なぜ人はエッセイにお金を払うのだろう？

スケザネ でもそんな試みも含んでの魅力だと思いますが、永井さんの文章を読むと、知識として何かが残るというよりは、まるで森林浴をした後のような気持ち――ある種の深い「体験」を得た感覚になります。

ここで一つの問いが生じるのですが、あえて言葉を選ばずにいうと「なぜ人はエッセイにお金を払っているんだろうか？」と。とくに他人の日記に対して、なぜお金を払って読みたいのか、実のところよくわからないのです。

永井 すごくよい問いですね。それは、スケザネさんの往復書簡『晴れ姿の言葉たち』にも同じことが言えますよね。なぜ他人の手紙を読むのにお金を払うのか？ と（笑）。

それに関して言うと、往復書簡のお相手の宮田愛萌さんが印象的な指摘をされていましたね。スケザネさんに宛てた手紙なのに、もしかしたら「他の方の心にもこの言葉たちのなにかが届いてしまう可能性がある」ことについて、なんとなく香水のようではないか。「私は私のために素敵な香水をつけていたのに、他の人から『良い匂いですね』と言われたような」と――。考えてみれば、これはとても不思議なことですね。

スケザネ 本当にそうです。

永井 スケザネさんの問いに対して、自分なりの答えを出すならば、エッセイは、私にとって前著のタイトル通り“世界の適切な保存”なんです。私は対話の活動を13年ほど続けてきて、ほぼ毎日、現場で様々な人々の声や語りに出会っています。それらの言葉が「なかったこと」になって忘れられてしまうのがすごく怖い。だから、それを書き留めて保存したい、世界に「ここにあるぞ」と示しておきたいという強い思いがあります。

無名の人々の言葉が哲学者の言葉と同じように輝くとき

スケザネ なるほど。永井さんの本では、哲学対話の場で出会う無名の人々の言葉が、サルトルやカントといった哲学者の言葉と全く区別なく、同じような輝きをもって大切なものとして扱われている面白さがあります。それは、普通の人の言葉が、永井さんの中に質量のある言葉としてズシッと残ったからだと思います。

哲学対話という場には、たとえば「死についてはこう向き合いましょう」という答えを知るためにみんな来ているわけではないですよね？ 対話のプロセスの時間そのものに価値を感じているはず。

ネットで映画を2倍速で見たら、内容はわかっても2時間の体験の重みは消えさり薄まった感動しか得られないものですが、みなで集まって90分哲学対話をするからには、現場でしか得られない「体験の重み」がリアルな手触りとしてあるからなのでしょうか。

永井 まさしくそうで、みんな体験の時間に身を浸したいんです。哲学対話の場では、他者の言葉に出会います。体験や記憶や感情が豊かに含まれた他者の言葉に、否応なく出会うんです。勇気を出して絞り出された参加者の声をじっくり聞いていると、正直すごい本を何冊も読んだあとのような身体感覚になります。

これは「人はなぜお金を払ってエッセイを読むのだろう」という問いに通じる話だと思うのですが、身体と時間を使って他者の言葉に出会うとき、人は心や考えを動かすことのできる幅が広がるんですよね。私自身、無名の人々の話の中に、10年、20年忘れられない言葉を見出してきました。

以前、ある困難な状況に置かれたある参加者の方が、「普通って何だろう」という問いに対して、自身のことを「流れる川の真ん中に突き刺さった“棒杭”だ」と表現しました。周りが就職や結婚といったステージをどんどん進んでいくのを、自分はずっとずっと川の真ん中でそれを見ているようだ、と。

それはもう一篇の詩であり、一冊の本でした。私にとって、書店に並ぶ偉大な哲学者たちの言葉に勝るとも劣らない価値ある言葉です。そんな無名の語りをどうすれば保存できるかと考えて行き着いた方法が、エッセイに書くことだったんです。

スケザネ いろいろなことが腑に落ちました。ここでひとつ踏み込んだ質問をさせていただくと、人々の対話の中から「保存する」言葉を選ぶ行為は、その一方で、選ばれなかった無数の言葉があるわけですよね。そこに対する後ろめたさを感じたりはしますか？

永井 非常に感じます。以前、哲学者の森岡正博さんにも「あなたが書かなかった言葉はどこに行くの？」と問われたことがあります。そう、選ばれなかった、私が残せなかった言葉は確かに無数にある。

だからこそ、私は哲学対話を必ず複数人、多くの場合は10〜20人で行っています。私が忘れても、語り手本人が忘れても、そこにいる誰かは絶対に覚えているだろうという希望を託して。いま私は、写真家の八木咲さんと一緒に「せんそうってプロジェクト」で、参加者が戦争について見聞きしてきたことを大事な語りとして、みんなで聞く取り組みを続けています。語られたことは、その場にいる誰かが必ず覚えている。だから、本として書き残すだけでなく、そうした場を作ることも「保存」のひとつの形かもしれないと思っています。

スケザネさんも書評家として、ある本を批評するときに、語りきれない本の可能性、そういう「残ってしまった」部分をどう感じていますか。

「反響板」「アンプ」としての書評家の役割

スケザネ 僕は書評をよく音楽にたとえるんですが、書評家は「反響板」や「アンプ」であるべきだと思っています。元の本という「音」を、書評家（僕）という反響板を通して読者に紹介する。間に反響板が入るので、ただの伝言ゲームではなく、特定の言葉を強調・増幅したり、僕自身の特性によって多少音が歪んだりもする。そこで心掛けておくべきなのは、自分がどういう反響板なのか？ つまり、どんな音を好み、どんな音に気づきにくいのかという、自身の「いびつさ」を自覚しておくことだと思います。

いまはChatGPTの進化がすごいですから、一冊の本のあらすじを過不足なくまとめるのはAIのほうが上手い可能性があります（厳密に言うとまだまだ下手ですが時間の問題でしょう）。でも僕は自分という「人間のいびつさ」――これまでの読書歴や人生経験やいろいろなものを駆使して、独自の反響をさせたいんです。ああ、スケザネはここを一番面白がって、ここにめちゃくちゃ感動したんだな、と。

僕が好きな評論家の小林秀雄は、骨董について書いている「真贋」という文章の中で「では美は信用であるか。そうである」（『モオツァルト・無常という事』）と記しています。信用に足る目利きが「これは美しい」と言ったら、その言葉はものすごく重みがあるわけです。

本においていうなら、例えば吉田修一の『国宝』を歌舞伎役者ならどう読むか、あるいは医療小説の現場描写に現役のナースならどんな感想を抱くのかとか、すごく面白いでしょう。つまり誰が反響板になるか、掛け算になるかということが、僕は書評の非常に面白い要素の一つだと思う。

その上で、先輩の書評家・倉本さおりさんに言われた「書評は分業制だからね」という言葉を支えにしています。僕が紹介しきれなかった部分や、僕とは違う読み方は、他の誰かが必ずやってくれる。だから、僕は僕という人間のいびつさを知った上で、その特性を最大限に生かして言葉を選び、本という音を響かせているという感覚です。

永井 AI時代に人間のいびつさこそが価値になるというのは面白い指摘ですね。いまのスケザネさんの話と私の対話への向き合い方にはかなり共通するものを感じていて、言葉を探し、耕しているとき、「一人でやっている気にならないこと」ってすごく大事なことだと思います。最良のかたちで書くという志をもちながらも、そこで取りこぼすものは必ずある。でも誰かが必ず拾ってくれることを信じることが大切だと感じています。

