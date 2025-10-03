〈なぜサルトルやカントと並んで“普通の人”の言葉が輝き出すのか？ 哲学対話90分の現場で起こっている驚きのこと〉から続く

「言語化」の必要性が声高に叫ばれ、誰もがわかりやすく説得力をもって語ることを求められる時代、作家・永井玲衣さんと書評家・スケザネさんは「いかに語るか」から「いかに聞くか」へと視点を転換させる。対話の本質へと立ち返る特別トークイベント。

【写真】この記事の写真を見る（6枚）

◆◆◆



スケザネさん（左）、永井玲衣さん（右）

「言語化」が社会人の必須スキルとされる時代

スケザネ 近年、「言語化」という言葉が流行っていますね。三省堂の「今年の新語2024」にも入っていましたし、ニュースサイトなどでも役立つスキルとしてよく見ます。僕も言葉で仕事をしているので、その重要性は理解しつつも、「端的にシャープに言葉で伝えられる」ことが社会人の必須スキルであるかのような扱いに、強い違和感を覚えています。

永井 「言語化」は、私が意識的に使わない言葉の一つですね。

スケザネ やはりそうなんですね。人は言語を発するとき、脳で認識したことからつむいでいると思うのですが、最近読んだある本によると、皮膚は脳にいちいち指令をもらわずとも自分で怪我の状況とかを判断して治癒ができるそうです。「脳の知覚の外側」で、皮膚は活発に自分でがんばっている。あるいは人間の耳には聴こえない範囲ですが、鳴っていたほうがなんとなく気持ちがいい倍音などもよく知られています。

つまり、身体が無数のものを感知し受け取っているなかで、脳が認識できる領域はけっこうあやふやで、限られている。そのあやふやなものを使ってしか僕らは言語化ができないわけです。

永井 いまの話に通じるかわからないですが、記者さんが哲学対話を記事化するときによく、「どんな話が出ましたか」「何がわかりましたか」と訊かれます。たとえば「さびしさ」がテーマならどんな意見が交わされたのか、コンテンツが問われる。実際の対話の場では「本当にさびしさって消えないよね…」という話だったのですが、それを言葉化しても「しょぼい話」になってしまうわけです。

私は常々、対話は表現だと思っていて、言語外の表現が無数にあります。ある人は「さびしさとは何か」という問いの前で、100秒くらい沈黙したあとに、目をつむって「消えないんです」と言いました。聞き手もその間そわそわとして身体をさすったりしながら聞いている。そういう無数の身体的な表現の先に、ハイライトとして言葉が浮き出てくる。

本書には、ある参加者が語った「さみしさとは、決して共有できない、わたしだけのもの」というキラーフレーズを記しているので、そこが好きと言ってくださる方が多くいますが、そこにいたるまでに無数の身体的なプロセスを経ています。

さらに言うと、こういう印象的な言葉も、当人が「考えてしゃべった」というよりは「思わず言っちゃった」という感じのことが多くあるんです。しばしば「自分でも何言っているかわからないのですが…」「自分はこんなことを考えていたんだって後から気づきました」と事後的に認識されるような言葉です。

「言語化」というと、まるで自分でシャープに言葉をコントロールして、めちゃいいこと言ったぞ、みたいなニュアンスがありますが（笑）、哲学対話の場ではそうではない言葉があふれています。

スケザネ 言葉にするときって、どうしても時間性や場の空気は捨象されがちです。先ほど100秒の沈黙の話が出ましたが、リアルに100秒一緒にいたあとに受け止める言葉の重みと、文章の記述で読むのとではやっぱり体験として異なります。

自分の心の中にあった言葉がぽんと出てくるというよりは、言葉が先に出てきても「あっ、これが私の言いたかった言葉なんだ」と気づくことのほうが多いんですね。

沈黙を聞くことが失われゆく社会

永井 そうです。私は対話の場で、「この場では、よく聞くという約束をしましょう」と言ってからスタートしています。「相手の言葉も聞く、自分の声も聞く、沈黙も聞きましょう」と。沈黙もまた表現ですから。

私は広島の被爆を体験された方々の手記を大量に読んでいた時期があるのですが、国からの要請で何万人もの被爆者が書いた文章が記録として残っています。自分の生まれから何ページにもわたってぎっしり書いている方もいれば、いかに核兵器に対して怒りをもっているかを書いている方もいる。その中に、たった一行だけ「この苦しみをお助けください」と記された文章がありました。

まさしくこれは余白であり、沈黙です。その人にとっての絶対的に必然の語りであって、その一言を書くまでにどれほどの沈黙があったのかと、感に打たれます。

スケザネ 沈黙を聞く大切さをうかがってふと思い出したのが、恋愛問題で悩んでいた小林秀雄が河上徹太郎の家にやってきて、ずっと黙っていて1、2時間したら帰っていったというエピソードです。そのことを振り返って河上は、「沈黙にも相手が要る」と書いているんです（「友情と人嫌ひ」 『私の詩と真実』所収）。

永井 まさに沈黙が沈黙になるには、聞き手が必要です。いまや社会の中で沈黙を聞くことがどんどん乏しくなっていることに危機感を覚えてもいます。だから私は、対話を「話し合い」とは言い換えずに、対話＝「聞き合い」と言うようにしています。

学校教育の場でありがちなのは、「黙っていたら何もわからないぞ」「伝わるように言葉にしよう」という風潮で、言葉にしないと「何も考えていない」と見なされてしまう。「伝わるように上手く言えよ」という学校やビジネスシーンで求められる言語化は、文学者が言葉をたぐり寄せて何かを言葉にしていくこととはかなり違うことが起きている気もします。

語り手に「わかりやすさ」を強要する圧力

スケザネ 穂村弘さんや大江健三郎に向かって、「言語化うまいっすね」なんて言う人いないですからね（笑）。

詰まるところ、昨今の「言語化」ブームは、発信する側にウェイトを置きすぎていると思います。いかに効果的に発信してバズるか、いかに多くの人に刺さるパンチラインにするか、という発信者の論理です。

永井 それは裏返せば、社会が語り手に「わかりやすさ」を強要する圧力とも言えます。たとえば、社会的な声を上げている人に向かって、「そんな言い方じゃ伝わらない」みたいな言い方がよくされますよね。あるいは、震災や戦争といった強い暴力を経験した人の語りは、あちこち話が飛んだりしてわかりづらいことがよくありますが、言葉をなんとか絞り出そうとしている人たちに向かって、私たちの社会は平気で「もっとわかりやすく話せ」と要求する。

これは、“もっといい言語化があるだろう”という「呪い」です。でもここで私達の社会が問うべきは、いかに上手く言語化するのかという発信者の責任や技術ではなく、「なぜ私たちはこんなにも人の話を聞くことができないのか」という、聞き手側の問題です。そこを骨抜きにしたまま「言語化、言語化」と言っていると非常におかしなことになってしまう。

誰かの言葉に耳を澄ませるのは“骨の折れる行為”

スケザネ 同感です。村上春樹原作の映画『ドライブ・マイ・カー』に、日本人と韓国人の俳優が、通訳を介してゆっくりと食事をするシーンがあります。一人が話し、通訳が訳し、相手が聞く。その繰り返しで、非常にテンポが悪い。でも、本来のコミュニケーションって、本来それくらい手間のかかる「面倒」なものだな、と痛感しました。

あるいは柳美里さんの小説『JR上野駅公園口』で描かれるホームレスの方々の語りは、本当になにを言っているのかよくわからない。でも、誰かの言葉に耳を澄ませるというのは、それくらい骨の折れる行為であるということを再確認させてくれる小説です。

そうした面倒くささを引き受けることこそが、「聞く」行為の根源にはある。

永井 以前、ハンセン病療養所の入所者が書かれた詩集のイベントに行ったとき、ある詩の意味が難しいなと感じていたら、ふと編集者の方が「でも詩を読むのって時間がかかるから」と言ったんです。その言葉にハッとさせられました。本を読む行為は他者の声に耳を澄ますことですが、一篇の詩を読むのは、何年もかかることだってある。数年かけて出会い直してやっとわかることもある。

他者の声を聞くということはそれくらいスパンの長いものなのに、私たちの社会はそれを忘れてしまっているのかもしれません。

スケザネ そういう対話の根源的なあり方を考えると、これはどれだけAIが賢く、流暢になっても人間にとって代わることはないとも感じます。

永井 「ChatGPTと対話はできますか」ってよく尋ねられるのですが、私ははっきりと「できません」と答えています。私が試みたい対話は、AIとは絶対にできない。なぜなら、私にとって対話とは、他者との「信頼を作る」行為そのものですから。

現代社会において、他者とはどこか競争相手であり、脅威の対象として立ち現れます。傷つけるかもしれないし、傷つけられるかもしれないというリスクを互いに引き受けながら、それでも同じ場に留まり、言葉を交わしてみようとすることに対話の重みを感じます。対話とは決して無菌室のような安心・安全な場ではない。緊張するし、居心地の悪い思いをすることだってあります。

でもその先に、「なんだ、話せるじゃん」「この社会はまだ生きるに値するじゃん」という信頼が生まれてくる。これは人間同士でしかできない営みです。

スケザネ 今日は、対話という身体的な時間の重みを私たちの手に取り戻すための視点を様々な角度からうかがえ、非常に面白かったです。ありがとうございました。

永井 こちらこそありがとうございました。

（Naked Loft YOKOHAMAにて）

（永井 玲衣,スケザネ／ライフスタイル出版）