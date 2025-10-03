「飯尾和樹のずん喫茶」開局25周年を記念し、初のゴールデンＳＰ、放送決定！スペシャルゲストには…ＢＳテレ東初出演！明石家さんまさん！喫茶店でもしゃべりまくりのさんまさんに…飯尾さんも笑顔いっぱい！さらには！日本全国に現存する最古の喫茶店めぐりも！