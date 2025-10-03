「望んだ接戦にならなかった」MVP当確は必然　記者を悩ませる大谷翔平の“図抜けた価値”「本当なら型破りな意見を言いたい」

投打で違いを生み出し、存在感を示し続けた大谷。そのパフォーマンスに賛辞は尽きることがない(C)Getty Images

今季に二刀流の復活を印象付けた大谷翔平（ドジャース）の声価は天井知らずで高まっている。

現地時間9月28日に行われたマリナーズ戦で25年のレギュラーシーズンを終えた大谷は、凄まじい数字の数々を残した。打者としてはリーグ2位の55本塁打に加え、リーグトップの146得点とOPS1.014を記録。6月に右肘の手術から実戦復帰した投手としては、14先発で1勝（1敗）ながら、47回を投げて、62奪三振、防御率2.87、奪三振率11.87のハイアベレージをマークした。

結果的に投打で違いを生んだシーズンが終わり、米球界内で高まったのは、大谷をリーグMVPに推挙する声だ。各表彰を予想する記事を掲載した米スポーツ専門局『CBS Sports』では、6人の記者が満場一致で大谷の受賞を断言。全員が「他の誰一人として、オオタニを上回っているとは思えない」と論じた。

今季にナ・リーグで打撃二冠（56本塁打、132打点）を達成し、大谷を“凌駕”したカイル・シュワバー（フィリーズ）を引き合いに出し、「一時は彼らも争いの中心にはいた」とするケイト・フェルドマン記者は「だが、結果的に私が望んでいたほど接戦にはならなかった」と指摘。二刀流スターの当確を論じている。

「やっぱり、選択肢はこの男（大谷）しかいない。おそらく彼は、引退するか、有権者が飽きるまで、ずっとその地位に居続けるだろう」